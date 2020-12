Ajax-Atalanta tv e streaming: Champions League, dove vedere la Dea

Ajax-Atalanta ci siamo. La squadra di Gasperini cerca il punto che manca per raggiungere gli ottavi di Champions League. Liverpool già sicuro di vincere il girone, Dea e Lancieri si giocano il secondo posto del Gruppo D con la formazione orobica che ha 8 punti contro i 7 dei rivali. Ecco una guida veloce per seguire Ajax-Atalanta in tv e streaming.

Ajax-Atalanta tv

Ajax-Atalanta in diretta tv in chiaro? No. Non è prevista la trasmissione del match su Canale 5.

Ajax-Atalanta tv Sky

Ajax-Atalanta in tv sarà trasmessa da Sky. Diretta alle 18,55 di mercoledì 9 dicembre su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol a cura di Riccardo Trevisani.

Ajax-Atalanta streaming

Ajax-Atalanta in streaming sarà trasmessa in diretta dalle 18,55 su Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now Tv (si può acquistare un pacchetto).

Ajax-Atalanta probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Gomez.