Carlo Conti, Top Dieci terza puntata: Maddalena Corvaglia e... Ospiti, concorrenti e anticipazioni

Carlo Conti, Top Dieci terza puntata venerdì 26 giugno su Rai1

Top Dieci di Carlo Conti torna. Dopo aver conquistato il pubblico del venerdì sera ed essersi confermato ancora una volta leader del prime time ma anche del mondo social (è stato tra i programmi più discussi sulla rete), venerdì 26 giugno alle 21.25 va in onda la terza puntata di “Top Dieci”, il nuovo varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti.

TOP DIECI, SQUADRE TERZA PUNTATA: MADDALENA CORVAGLIA, AL BANO E...

Anche questa settimana durante la puntata di Top Dieci due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affronteranno proprio con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, mentre la seconda da Enrico Brignano, Claudia Gerini, Giancarlo Magalli.

TOP DIECI, LORETTA GOGGI OSPITE DI CARLO CONTI

Ospite di questo terzo appuntamento di Top Dieci, Loretta Goggi che, intervistata da Carlo Conti, racconterà quali sono le classifiche della sua vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

TOP DIECI, LA SFIDA DELLE SQUADRE

In pratica, il compito delle due squadre sarà quello di scoprire tante diverse "hit parade" legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all'oggi.

Questa settimana, tra tante curiosità, Top Dieci di Carlo Conti offre un "Tra moglie e marito" per scoprire i motivi delle piccole (e buffe) discussioni in famiglia, ma anche come è cambiato il mondo del lavoro dagli anni '60 a oggi, e cosa si dimentica di più sugli autobus e sui treni (con sorpresa!), oltre a una carrellata musicale con le Hit Parade dagli anni '70 a oggi (e anche qui sorpresa musical-televisiva), e molto altro. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Anche in questo appuntamento di Top Dieci i telespettatori potranno "costruire", per mezzo dei social (#TopDieci #Classifica), la loro classifica: si andrà nel mondo del grande cinema, del teatro e della tv, per scoprire le attrici e gli attori che amiamo di più. Chiunque può inviare la propria risposta, contribuendo così a farci conoscere (e riconoscere) un po' di più anche in questa affettuosa e "spettacolare" classifica.Da segnalare che “Top Dieci”, a causa delle norme di sicurezza dovute al Coronavirus, non prevede la presenza del pubblico, dell'orchestra e del balletto. Inoltre, all’interno dello Studio saranno adottare tutte le misure di sicurezza previste, a partire dal distanziamento tra i partecipanti.