Caterina Balivo lascia Vieni da Me: ecco chi al suo posto a Rai1. E Mediaset..

Caterina Balivo lascia Vieni da Me. Serena Bortone su Rai1

Caterina Balivo lascia Vieni da Me su Rai1 al suo posto ci sarà Serena Bortone. La giornalista lascerà la conduzione di Agorà per andare ad occupare la fascia pomeridiana con un nuovo programma che non sarà più Vieni da Me. Nel pomeriggio di Rai 1 andrà in onda un nuovo show, costruito intorno alla figura della giornalista probabilmente su temi di attualità ispirandosi al programma televisivo statunitense David Letterman Show.

Caterina Balivo lascia Viene da Me. Futuro Rai o Mediaset?

Il futuro di Caterina Balivo sarà in Rai o magari a Mediaset? In un'intervista a Tv Talk la conduttrice ha spiegato: "Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento"

Caterina Balivo lascia Vieni da Me, clamoroso: ecco perchè

Caterina Balivo lascia vieni da Me dopo 15 anni di conduzione. Il messaggio di addio.

“Questa per me è l’ultima puntata. Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio”. Così la conduttrice aversana ha annunciato al suo pubblico l'addio. La Balivo lascerebbe il programma su Rai 1 per prendersi un periodo sabbatico, come scrive Davide Maggio, e per dedicarsi alla sua famiglia.

“(…) ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul 2, Detto Fatto, Vieni da Me, e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. E questi momenti così difficili per tutti noi - ha spiegato la Balivo - mi hanno davvero insegnato a dare il giusto valore alle cose e a trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso, prestigioso e sicuro, che anch’io ho aiutato a costruire, che è Vieni da Me".

"Quindi davvero è arrivato il tempo di rifare nuove esperienze - ha aggiunto - per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case. Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta davvero ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo così, come meta finale. Io però sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista".

Caterina Balivo lascia Vieni da Me: il messaggio su Twitter

"È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case" scrive la Balivo su Twitter. "Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! Grazie! Vi voglio bene ❤️Adesso tutti su @RaiUno! Seguiteci e commentate l’ultima puntata con #vienidame".