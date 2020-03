Coronavirus, Rugani e Michele Persico positivi e in dolce attesa

Daniele Rugani e la fidanzata, Michela Persico, come noto, sono risultati positivi al coronavirus. “Sto bene ma invito tutti a rispettare le regole perché questo virus non fa distinzioni. Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari, per chi ci circonda”, aveva detto il difensore della Juventus nei giorni scorsi. “Non ho sintomi, sono sola, al momento non posso vedere nessuno. Ma ce la farò” racconta al settimanale Chi Michela Persico, giornalista di Sport Mediaset, che ha appena superato il terzo mese di gravidanza.

“Daniele non aveva sintomi, poi improvvisamente due linee di febbre, quasi niente, ma è partito il controllo. Positivo. Ma stava bene” spiega la fidanzata di Daniele Rugani al settimanale Chi. La coppia ha deciso di vivere separat, anche se lei ora spiega: “Lui sta bene e anch’io, anche se mi è appena arrivato il risultato del test: positivo”.

Michela Persico però confessa di avere molta paura perché prima del risultato del coronavirus aveva la bella notizia della gravidanza da annunciare. E ora spiega: “Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non dovrebbero esserci problemi. Ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita”.