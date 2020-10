JUVENTUS-BARCELLONA CANALE 5? TV IN CHIARO O PAY? E LO STREAMING...

Juventus-Barcellona tv in chiaro? Juventus-Barcellona su Canale 5?

JUVENTUS-BARCELLONA, ci siamo. La super sfida di Champions League va in scena all'Allianz Stadium di Torino. La squadra allenata da Andrea Pirlo ha vinto la prima partita sul campo della Dinamo Kiev e ora vuole confermarsi al cospetto di Lionel Messi. I blaugrana la scorsa settimana si sono sbarazzati del Ferenecvaros (5-1). Ecco una veloce guida per seguire Juventus-Barcellona in tv e streaming.

JUVENTUS-BARCELLONA CANALE 5, DIRETTA TV IN CHIARO

Juventus-Barcellona sarà in diretta tv in chiaro su Canale 5 dalle ore 21. La telecronaca La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire su Canale 5 “Champions League Live”, post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola e da Torino Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo.

JUVENTUS-BARCELLONA TV SU SKY

Juventus-Barcellona sarà in diretta tv diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca saràò affidara a Massimo Marianella e il commento a Luca Marchegiani (bordocampo: Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato, Diretta Gol: Riccardo Trevisani).

JUVENTUS-BARCELLONA STREAMING

Juventus-Barcellona in streaming? Tante possibilità per seguire la partita di Champions League della Juve a partire dalle 21: Sky Go (per gli abbbonati Sky), Mediaset Play (free), Now TV (acquistando il ticket della partita).