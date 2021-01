Juventus-Napoli tv e streaming: dove vedere la finale di Supercoppa Italiana

Juventus-Napoli ci siamo. Si assegna il primo trofeo dell'anno, la Supercoppa Italiana (PS5 Supercup) alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per Juve e Napoli la sfida rappresenta la rivincita della Coppa Italia, vinta a giugno dalla squadra di Gattuso ai rigori. Pesanti assenze per Pirlo che deve fare a meno di Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, Demiral e Dybala. Gattuso non ha disposizione Fabiàn Ruiz e dovrebbe far partire dalla panchina Dries Mertens rientrato contro la Fiorentina dopo un mese di stop per un problema alla caviglia. Chi vincerà? Ecco nel frattempo una guida veloce per seguire Juventus-Napoli in tv e streaming.

JUVENTUS-NAPOLI TV

Juventus-Napoli verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai 1 dalle ore 21. Non solo: su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) ci sarà poi l'appuntamento del post-partita. La telecronaca della partita sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, a bordocampo Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, che realizzeranno anche le interviste del pre e del post partita. Nello studio, realizzato all’interno del Mapei Stadium, ci sarà Enrico Varriale affiancato da due grandi ex, uno per parte: Claudio Marchisio e Paolo Cannavaro.

JUVENTUS-NAPOLI STREAMING

Juventus-Napoli si potrà seguire anche in streaming collegandosi alla piattaforma Rai Play attraverso i dispositivi fissi (smart tv o pc) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

JUVENTUS-NAPOLI RADIO

Juventus-Napoli sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 dalle 21 con la cronaca di Francesco Repice e Massimo Orlando.

JUVETUS-NAPOLI, PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Bentancur, Arhthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna



Arbitro: Valeri di Roma 2

Assistenti: Bindoni e Del Giovane

Quarto uomo: Mariani

VAR e AVAR: Di Bello e Paganessi