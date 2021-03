Juventus-Porto tv: Canale 5 o Sky? Dove vedere la Juve in Champions League

Juventus-Porto ci siamo. Cristiano Ronaldo e compagni si giocano il match di ritorno degli ottavi di Champions dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata. Serve una vittoria per 1-0 o con due gol di scarto nella sfida in programma martedì 9 marzo all'Allianz Stadium. Ecco una guida veloce per vedere Juventus-Porto in tv e straming.

Juventus-Porto tv Canale 5

Juventus-Porto in tv su Canale 5. La sfida di Champions andrà in diretta dalle 21 con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

Juventus-Porto tv Sky

Juventus-Porto in tv andrà ovviamente anche su Sky in diretta sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Juventus-Porto streaming

Juventus-Porto in streaming offre tre occasione per la visione: diretta streaming gratis su Mediaset Play (collegandosi al sito), Sky Go (servizio che Sky offre ai suoi clienti incluso in abbonamento) e Now Tv (con l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Juventus-Porto radio

Juventus-Porto in radio sarà in diretta su Radio 1 dalle 21 con la cronaca di Francesco Repice e Stefano Tallia.

Juventus-Porto formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.