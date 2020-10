Naike Rivelli (senza veli) e Ornella Muti si preparano per Ogni Mattina su TV8

Ad Ogni Mattina, il morning show di TV8, tornano gli appuntamenti con “A casa di…”

Mercoledì 7 ottobre, si riparte con Naike Rivelli insieme a sua madre, la meravigliosa Ornella Muti. Naike per annunciare la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola (momentaneamente in convalescenza dopo l’incidente in motorino) ha scelto un modo originale ma che rispecchia il suo stile: una foto di nudo integrale insieme all’attrice Ornella Muti.