Oroscopo di oggi 26 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo di oggi domenica 26 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Le previsioni dell’Oroscopo di domenica 26 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete: La luna in Gemelli di venerdì si armonizza con la tua energia Ariete e attiva la tua terza casa di apprendimento e comunicazione. Potresti ritrovarti a sentirti sincero e sentimentale con il quadrato lunare Nettuno, quindi fai qualcosa di gentile per qualcuno. Sabato e domenica la luna si sposta in Cancro e illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, unendo il sole, Vesta e Mercurio. Rilassati nel nido, tendi al tuo giardino e piegati alle arti domestiche.

TORO OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Toro: La Luna Gemelli attiva la tua seconda casa delle finanze e venerdì è congiunta a Venere, stimolando la tua intelligenza e creatività innata, quindi presta attenzione alle idee sul flusso di reddito e ad altre possibilità di guadagno. Sabato e domenica la Luna Cancro illumina la tua terza casa di comunicazione e apprendimento, unendo il sole, Mercurio e Vesta e creando un sestile per l'inventivo Urano che è nel tuo segno. Insegna o partecipa a un seminario, aggiungi un capitolo al libro che stai scrivendo e onora la tua creatività. Una lettura con un consulente di carriera psichica può aiutarti con una decisione importante.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: La Luna Gemelli illumina la tua prima casa di autostima e congiunge Venere, circondandoti di un'energia magneticamente attraente. Sabato e domenica la Luna Cancro si unisce al sole, Vesta e Mercurio nella tua seconda casa di affari materiali. Guarda il tuo budget, assicurati che le tue finanze siano in ordine e ricontrolla che la tua camminata e i tuoi discorsi siano autentici e in armonia con ciò che ami di più.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro: Venerdì la luna in Gemelli attiva la tua dodicesima casa di affari mistici, insistendo sul fatto che registri i tuoi sogni perché ti stanno portando informazioni importanti. Sabato e domenica la luna unisce il sole, Mercurio e Vesta nel segno del Cancro nella tua prima casa di sé. Cosa provi per te, la tua vita, il tuo corpo, le tue scelte di vita? Ti ami? Queste domande definitive sono importanti e devono essere esplorate, esaminate e risposte.

LEONE OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Leone: La luna in Gemelli attiva la tua undicesima casa di amicizia venerdì, quindi organizza di trascorrere del tempo con la tua tribù di spiriti affini. Sabato e domenica la luna unisce il sole, Vesta e Mercurio nel Cancro emotivo e sensibile, attivando la tua dodicesima casa di affari mistici e la mente subconscia. Se mai c'è stato il tempo di prestare attenzione ai tuoi sogni e al tuo intuito, è ora! Evita comportamenti e sostanze che provocano dipendenza, poiché questo fine settimana sarai vulnerabile ai loro effetti negativi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine: La Luna Gemelli illumina la tua decima casa di carriera venerdì ed è quadrata Nettuno. Tieni gli occhi aperti e leggi le cose almeno due volte prima di firmare qualcosa di importante, poiché in questo transito è possibile inganno. Sabato e domenica la luna si unisce al sole, Mercurio e Vesta in Cancro e illumina la tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali. Trascorri del tempo con la tua tribù e assicurati di far loro sapere quanto ami e ti prendi cura di loro. Una lettura con un percorso di carriera psichica può aiutarti a esplorare nuove direzioni e possibilità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La luna in Gemelli è in armonia con i tuoi pianeti della Bilancia venerdì, attivando la tua nona casa di avventura ed esplorazione. Trova il tempo di fare qualcosa di nuovo, divertente ed eccitante. Sabato e domenica la luna unisce il sole, Mercurio e Vesta nella tua decima casa di successi e successi. Quali risultati della vita significano di più per te? Che cosa hai fatto che ti ha fatto sentire orgoglioso e bravo delle tue scelte di vita e come puoi continuare quel percorso?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione: La Luna Gemelli illumina la tua ottava casa di intimità e risorse condivise venerdì. Potresti sentirti particolarmente tenero e romantico, quindi divertiti ed esprimilo con la tua amata. Sabato e domenica la luna si unisce al sole, a Mercurio e a Vesta in Cancro, dove si armonizza con i tuoi pianeti Scorpione e attiva la tua nona casa di espansione, la mente superiore e l'avventura. Esplora un'attività o un luogo che non hai mai provato prima. Fai qualcosa di nuovo!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La luna in Gemelli brilla intensamente nella tua settima casa di associazione venerdì e ti invita a pianificare qualcosa di divertente, edificante e persino esilarante per un appuntamento notturno; è richiesto un po 'di avventura. Quindi le cose diventano decisamente più intime il sabato e la domenica quando la luna unisce il sole, Mercurio e Vesta in Cancro nella tua ottava casa di connessioni profonde e risorse condivise. Fai sapere alla tua amata quanto significano per te e quanto ti importa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna Gemelli illumina la tua sesta casa di cura di sé, abitudini e routine venerdì. Dai un'occhiata a come ti prendi cura di te stesso e se hai bisogno di cambiare alcune delle tue abitudini e stile di vita. Sabato e domenica la luna si unisce al sole, Mercurio e Vesta nella tua settima casa di relazioni impegnate. Il tuo desiderio di amare e coltivare il tuo partner, di inondarli di dettagli può inizialmente sentirti a disagio ma inclinarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna in Gemelli illumina la tua quinta casa di creatività e divertimento venerdì, quindi se hai idee e progetti che avresti voluto esplorare, questo è il giorno! Sabato e domenica la luna si unisce al sole, a Mercurio e a Vesta nella sesta casa di cura di sé, salute e benessere, dandoti la possibilità di rivedere quanto ti prendi cura dei tuoi bisogni e di adeguare il tuo stile di vita, le tue abitudini e routine di conseguenza. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a capire come gestire al meglio il dramma sul lavoro e cosa devi fare per sopravvivere e prosperare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI DOMENICA 26 LUGLIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: Venerdì la luna in Gemelli illumina la tua quarta casa di famiglia e casa, mettendo in evidenza le arti domestiche e incoraggiandoti a concentrare un po 'di tempo ed energia sulla tua famiglia. È una notte perfetta per guardare abbuffate qualcosa di spensierato e divertente. Sabato e domenica la luna si unisce al sole, a Mercurio e a Vesta, attivando la tua creatività e insistendo sul fatto che fai qualcosa di divertente, qualcosa che ti rende felice - il cantare e ballare un tipo di felicità che ti riempie dall'interno .

