Oroscopo weekend 26 settembre e 27 settembre. OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 26 settembre e domenica 27 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua decima casa di carriera e successo, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di osservare da vicino cosa sta succedendo al lavoro e decidere come gestire al meglio le cose; le soluzioni sembrano sorgere automaticamente. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina l'amicizia e gli affari umanitari. Se hai voluto fare volontariato, questo è il fine settimana ideale per farlo. Una lettura con un sensitivo del consiglio di carriera può aiutarti a scoprire quei pezzi mancanti di cui hai bisogno per essere pienamente informato.

TORO OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua nona casa di mente, filosofia ed espansione superiori, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esaminare più in profondità le tue convinzioni spirituali o religiose e di tracciare un piano per la tua continua educazione e crescita personale. Potresti anche iniziare a pianificare un viaggio (sicuro). Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la tua carriera e il tuo successo. Se hai voglia di provare qualcosa di nuovo, questo è un ottimo momento per questo. Una lettura con un sensitivo chiaroveggente può aiutarti a fare piani sicuri.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Venerdì la Luna Capricorno illumina la tua ottava casa di intimità, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di scrutare più a fondo nelle aree più sensibili della tua relazione e decidere come gestire al meglio queste sfide; fortunatamente, le soluzioni sembrano sorgere automaticamente. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la tua nona casa di istruzione superiore ed espansione. Se desideri esplorare qualcosa di nuovo o iscriverti a un corso, questo è il momento ideale per farlo.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua settima casa di collaborazione, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esaminare attentamente cosa sta succedendo nella tua relazione e decidere come gestire al meglio le difficoltà e le sfide; fortunatamente, le soluzioni sembrano sorgere automaticamente. Sabato e domenica la Luna in Acquario illumina l'intimità e la connessione profonda. Questa è una serata meravigliosa per organizzare un appuntamento romantico.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE – 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua sesta casa di salute e cura di sé, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esaminare attentamente e approfondire le tue scelte di vita, abitudini e routine e decidere se stai prosperando o soffrendo. Fortunatamente, se le cose non funzionano, le soluzioni sembrano sorgere automaticamente. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la tua settima casa di collaborazione. È un fine settimana ideale per trascorrere del tempo con la persona amata, incluso un romantico appuntamento notturno.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Venerdì la Luna Capricorno illumina la tua quinta casa della creatività, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esplorare più completamente le tue profondità creative e di dare forma alle tue idee man mano che le possibilità sembrano sorgere e dispiegarsi con facilità. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la tua sesta casa di salute e benessere. Se desideri apportare modifiche alla tua routine di cura personale, questo è il momento ideale per farlo.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua quarta casa di casa e famiglia, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esaminare più attentamente le tue relazioni familiari e di affrontare progetti in casa e decidere come gestire al meglio le cose; scopri facilmente le soluzioni a tutti i problemi che incontri. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la creatività nel tuo grafico. Se hai avuto un progetto creativo in attesa nel backstage, questo è il momento ideale per esprimerlo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE – 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua terza casa di comunicazione e conoscenza, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di sbirciare nel cuore di conversazioni importanti e vedere cosa si nasconde sotto la superficie; le soluzioni sembrano sorgere automaticamente una volta che sai cosa sta realmente accadendo. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la casa e la famiglia. Se hai voglia di occuparti di progetti in casa, questo è il fine settimana per quello. Una lettura con un medium sensitivo può portarti un messaggio utile da un antenato.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua seconda casa degli affari materiali, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esaminare da vicino le tue finanze e decidere cosa richiede attenzione; le soluzioni sembrano sorgere automaticamente. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la tua terza casa di comunicazione e conoscenza. Se desideri aggiornare i profili online o iscriverti a un corso, questo è il fine settimana per questo.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Venerdì la pratica Luna Capricorno illumina la tua prima casa del sé, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Hai la possibilità di esaminare ed esplorare come cammini nel mondo, la tua autostima e fiducia e il tuo potere personale. Hai la possibilità di reinventarti o, al contrario, di consolidare ciò di cui sei felice. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina le finanze. Se desideri rivedere i tuoi account e aggiornare il budget, questo è il fine settimana per questo.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : Venerdì la Luna Capricorno illumina la tua dodicesima casa di affari mistici e stati alterati, in congiunzione tra Plutone e Saturno. Questo transito è meraviglioso per scrutare profondamente nei tuoi sogni e sia per la meditazione che per l'auto-riflessione. Sabato e domenica la Luna in Acquario illumina la tua prima casa di te stesso, come cammini nel mondo e la tua autostima. Se hai desiderato cambiare qualcosa nel tuo io profondo, questo è un fine settimana ideale per esaminarlo. Una lettura con un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a capire cosa sta cercando di dirti quel sogno intenso.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 26 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : Venerdì la Luna Capricorno illumina la tua undicesima casa di amicizia e di affari umanitari in congiunzione tra Plutone e Saturno. Questo ti dà l'opportunità di esplorare relazioni importanti e decidere come gestire al meglio alcune delle sfide che scopri; fortunatamente, le soluzioni sembrano sorgere automaticamente. Sabato e domenica la Luna dell'Acquario illumina la tua dodicesima casa di sogni e stati alterati. Se hai voluto trascorrere più tempo in meditazione o con il tuo diario dei sogni, questo è il fine settimana per quello. Una lettura con un sensitivo dell'analisi dei sogni può aiutarti a capire meglio la serie di sogni che hai fatto e quale messaggio stanno cercando di portarti.