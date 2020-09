RITA RUSIC SENZA REGGISENO SOTTO LA GIACCA. Selfie da infarto. Foto delle Vip

RITA RUSIC SENZA REGGISENO SOTTO LA GIACCA

La buonanotte di Rita Rusic provoca un... terremoto sul web. L'ex moglie di Cecchi Gori, che la scorsa primavera è stata protagonista al Grande Fratello Vip, si fa un selfie con la giacca aperta e senza reggiseno. Una foto di grande sensualità quella postata dall'attrice e produttrice cinematografica.

JENNIFER LOPEZ, bikini da infarto. JLo a 51 anni fa sognare

'Vacation vibè (atmosfera da vacanze)', scrive Jennifer Lopez in un post social su Instagram e Twitter. JLo sfoggia un bikini che valorizza il suo fisico da urlo. A 51 anni la cantante e attrice americana (attualmente fidanzata con l'ex star del baseball Alex Rodriguez), è più in forma che mai.

ELISABETTA CANALIS NUDA IN PISCINA: "FREEDOM"

Libertà, 'Freedom', scrive Elisabetta Canalis nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, dalla California (Palm Mountains), in cui nuota nuda in piscina. Uno scatto sensualissimo che fa sussultare i cuori dei suoi fans. Il fisico della 42enne showgirl sarda è da urlo. Eli è allenatissima e si tiene in forma a suon di workout con Pilates, indoor cycling e kickboxing.

MADDALENA CORVAGLIA, fisico da urlo: guarda che verticale

Maddalena Corvaglia mostra una forma fisica semplicemente strepitosa. La showgirl si allena sempre moltissimo e i risultati si vedono. "Ecco tre esercizi specifici per lavorare gli addominali e preparare la verticale...", ha scritto di recente postando un video mentre li esegue. "Io li trovo utilissimi", aggiunge Maddalena Corvaglia. Di certo non sono molti i follower dell'ex velina che saprebbero fare quegli esercizi bene come lei...

BELEN RODRIGUEZ SENZA SLIP: "UN CUERPO"

Belen Rodriguez posta una fota mentre è seduta sulla sdraio: seno coperto dal reggiseno del costume, gambe accavallate e... niente slip. Con una mano la soubrette argentina copre la "farfallina" e un'ombra crea un effetto vedo-non-vedo. "Un cuerpo", scrive Belen nella didascalia. Centinaia di migliaia di like arrivano nel giro di poche ore e piovono commenti di apprezzamento. "Wow", commenta la sorella Cecilia Rodriguez. "El cuerpo", scrive Paola Barale.

ELISABETTA CANALIS, weekend da single? Guardate com'è sensuale

Elisabetta Canalis protagonista su Instagram di un video molto divertente: "Weekend da sposati VS weekend da single". L'ex velina si mostra nelle due vesti. Scollatura e stivale nell'ipotetico fine settimana da single, tuta e occhiali in versione Married girl’s. Bellissima sempre e comunque!

WANDA NARA FA DOPPIETTA: SCOLLATURE ESPLOSIVE DI LADY ICARDI

La Buona Notte, anzi 'Bonne Nuit' rigorosamente in francese di Wanda Nara ai suoi follower è letteralmente esplosiva: perchè il selfie di lady Icardi mostre le sue forme davvero da capogiro.

Uno scatto che arriva poco dopo un'altra foto non meno spettacolare di Wanda Nara, con la showgirl argentina in costume a bordo piscina, con "Estate non andartene" (questa volta in spagnolo 'Verano no te vayas) come auspicio nella didascalia della foto.

ELISABETTA CANALIS, SELFIE IN INTIMO... CON 3 CAPPELLI

Elisabetta Canalis sfoggia tre cappelli in una foto pubblicata sulla sua pagina Instagram. La showgirl svela ai suoi follower: "I love hats (cappelli, ndr)!". E lancia il sondaggio: "Quale preferite?". I milioni di fans della Canalis si dividono, ma c'è chi confessa: "Ho notato tutto tranne che il cappello". Già perchè l'ex velina - con body e slip neri - mostra un fisico come sempre super ed quasi impossibile non notarlo ancor prima dei cappelli...

ELISABETTA GREGORACI NUDA in vasca da bagno

"Bubbles bubbles" (bolle, bolle) scrive Elisabetta Gregoraci nella didascalia del post Instagram che la vede nuda nella vasca da bagno. La showgirl (reduce dal successo di Battiti Live 2020 e pronta per essere protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 5) è avvolta dal bagno schiuma, i seni coperti e lo sguardo mozzafiato: bellissima, da far perdere il fiato.

FRANCESCA CIPRIANI SENZA REGGISENO: VIDEO SELFIE DA SOGNO

Sexy da morire: Francesca Cipriani si fa un video selfie nelle sue Instagram Stories che ipnotizza i suoi follower mentre copre i suo seni con una mano e sullo sfondo si intravede il mare. In questi giorni.

La soubrette si è concessa un po' di relax in Sardegna, in attesa di un autunno che la vedrà tornare protagonista in tv.

Francesca Cipriani è in pole position per la co-conduzione de “La Pupa e il Secchione” su Italia 1 assieme a Pucci (che sostituirebbe Francesco Ruffini).

ELISABETTA CANALIS, una sirena con il mini-costume

Elisabetta Canalis distesa sulla spiaggia della Callifornia: una prova costume (nuovamente) superata per la showgirl, rientrata negli Stati Uniti dopo le vacanze nella sua amata Sardegna. Post muto: Eli non scrive niente e d'altra parte ai follower restano a bocca aperta ammirando le due foto della Canalis con un bikini rosso che accende i cuori dei milioni di ammiratori dell'ex velina.

WANDA NARA, panorama da sogno: lato B e... San Siro!

Wanda Nara prende il sole a bordo vasca nel suo appartamento con vista San Siro. La moglie di Icardi si divide tra la sua casa milanese, quella sul lago di Como e ovviamente Parigi, dove gioca il suo Maurito (acquistato a titolo definitivo dal Psg dopo la prima stagione di prestito dall'Inter). "Proprio quando la farfalla pensò che la sua vita finiva... cominciò a volare", è la riflessione poetica che la soubrette ha scritto nella didascalia del post di Instagram.

BELEN, via il reggiseno, Buen dia per i follower

Il buongiorno (anzi "Buen dia") di Belen Rodriguez ai suoi follower è assolutamente seducente: la showgirl argentina pubblica una foto di profilo, con la mano che copre il seno, capelli legati in una coda e uno slip nero unico indumento indossato. "La più bella del mondo”, scrive un fan a Belen. Top.

DILETTA LEOTTA, LATO B CHE ACCENDE IL TRAMONTO

Tramonto e un panorama suggestivo con il mare all'orizzonte: sembra un quadro tanto è bella la foto pubblicata da Diletta Leotta. Ma oltre al paesaggio, spicca il lato B bellissimo della conduttrice di Dazn che, dopo nel weekend di Ferragosto ha festeggiato anche il suo compleanno (sono 29 candeline il 16 agosto).

MARICA PELLEGRINELLI, topless in spiaggia per l'ex di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrelli prende la tintarella sulla spiaggia di Maiorca: via il reggiseno così da ottenere un'abbronzatura più omogenea per la bella modella e influencer. L'ex moglie di Eros Ramazzotti - con slip color carne e due collanine al collo - mostra un video con la sua schiena nuda, mentre compie qualche esercizio di streaching, nelle storie su Instagram e pubblica una foto mentre è sdraiata sulla sabbia con un libro ("Il mago" di William Somerset Maugham) che copre i suoi seni.

DILETTA LEOTTA, SENSUALE SIRENA "ZEN" IN FONDO AL MARE

Diletta Leotta in fondo al mare blu della Sardegna con un bikini nero che risalta ancor più il suo fisico da urlo: posta un video in versione sirena, nelle sue Instagram Stories, della sua immersione in cui a un certo punto si concede anche una posa "zen" (vedi gallery). E poi per i folllower c'è anche una bella foto sulla pagina di Ig. "Guarda che mare!", commenta il maestro Beppe Vessicchio. Per Diletta sono momenti di svago nel corso di giorni di alcuni giorni di relax passati con un gruppetto di amiche, tra cui la campionessa olimpica Rossella Fiamingo, e il fratello Mirko.

RAFFAELLA FICO, il suo lato B al tramonto è poesia

My sunset, scrive Raffaella Fico nella didascalia. Due foto di un tramonto suggestivo a Mykonos. Ma più del sole che fa capolino su un mare da sogno, i fans sono rimasti rapiti per il lato B della showgirl. Pura poesia. Raffaella Fico è in vacanza con Giulio Fratini. "My boyfriend is different" (“Il mio fidanzato è differente”) scrive nelle Instagram Stories postando lo scatto del suo fondoschiena mentre la mano dell’imprenditore sembra pronta per spalmarle la crema.

CECILIA RODRIGUEZ e BELEN in vacanza. Spettacolari le foto del lato B...

Belen e Cecilia si sono riunite nella suggestiva zona di Amalfi per qualche giorno di vacanza Finite le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, la Rodriguez è partita da Roma verso Napoli, dove la sorella è andata a prenderla in barca.

Recuperato Santiago, Cecilia e Belen hanno preso il largo verso l'isola di Capri con la sua splendida grotta azzurra. E zia Cechu ha postato una sua foto: "Vi dico solo che questo scatto me l’ha fatto mio nipote, ADORO!", ha scritto.





Ecco poi Belen e Cecilia scrutare l'orizzonte. Foto suggestive, anche se oltre al panorama, spicca ovviamente il lato B perfetto delle sorelle Rodriguez...

PATTY PRAVO, MISS MAGLIETTA BAGNATA: CHE FISICO!

Patty Pravo mostra una forma fisica strepitosa. La ragazza del Piper a 72 anni è più in forma che mai. La cantante di mille successi (da “Pazza idea” a “Pensiero stupendo”, senza dimenticare “La bambola”) ha postato su Instagram una foto che la vede nel mare con una maglietta bianca bagnata indosso. "Sempre la più sensuale di tutti", "l'età è solo un numero. Sublime", le scrivono i fans.

MARIA DE FILIPPI in bikini, versione sirenetta

Maria De Filippi si riposa in barca con il figlio Gabriele dopo le fatiche della stagione televisiva. La regina degli ascolti viene paparazzata da Novella2000 in relax a largo di Ansedonia, vicino Orbetello dove ha casa con il marito, Maurizio Costanzo. E si dimostra in grande forma in bikini: una Maria De Filippi in versione sirenetta. Nel frattempo l'autunno si prospetta come sempre pieno di impegni per lei: già si lavora sul casting delle nuove edizioni di "Amici" e di "Uomini e donne" (oltre alle interviste di "C'è posta per te" che tornerà in primavera). Queen Mary poi sarà protagonista con "Tu sì que vales" e non dimentichiamo la versione Vip di "Temptation Island" condotta da Alessia Marcuzzi (mentre è in onda attualmente la stagione con Filippo Bisciglia).

ANNA TATANGELO in bikini, seno esplosivo

Anna Tatangelo in bikini a bordo del pedalò con il figlio Andrea e alcuni amici: condivide delle storie di Instagram con i suoi follower. Il reggiseno del costume esalta le forme della cantante. "Mamma sai, se pedali... sto facendo tutto io!", le dice il figlio. Lei scherza, pedala e condividendo questo momento fa un regalo graditissimo per tutti i suoi fans. Poi ecco la Tatangelo sul suo terrazzo, un altro paio di scatti in bikini spezzato (top azzurro e slip a righe) e occhiali da sole a specchio. Bianca Guaccero le fa i complimenti: “Senza fisico! 😁 Toppissima!!!”. E Anna risponde: “❤️🥰grazie tesò🙏🏻”.



CHIARA FERRAGNI LATO B PERFETTO

Chiara Ferragni scruta il mare e l'orizzonte di Santa Teresa di Gallura in Sardegna: l'influencer appare di spalle nella foto e lo sguardo non può non cadere sul suo bellissimo lato B. I follower apprezzano. "Ma un difetto ce l'hai? Neanche la cellulite", le scrivono.



Nancy Brilli sirenetta nel mare di Ponza: che fisico statuario

Nancy Brilli sirenetta a Ponza. L’attrice ha postato su Instagram alcune foto che la vedono in bikini mentre si immerge nelle acque dell’isola. A 56 anni è più bella che mai, il suo fisico è da applausi. "Ventenni, spostatevi proprio!", "Incantevole", "Sirena o Nancy? Nancy is real and Beautiful..": sono tantissimi i commenti dei follower che apprezzano gli scatti. "Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera", ha scritto Nancy Brilli nella didascalia.

Taylor Mega senza reggiseno e la maglietta trasparente...

"Ma quanto è bella l’Italia?" si domanda Taylor Mega postando una foto dalla Calabria. Sul fascino del nostro Paese non ci sono dubbi. Ma ancor più bella nella foto è proprio è lei. Un fisico da urlo quello dell'influencer che posa con una magliettina che valorizza il suo lato A. E sotto si nota che manca il reggiseno. Taylor Mega è come sempre una vera bomba sexy!

RAFFAELLA FICO NUDA NELLA VASCA DA BAGNO

Raffaella Fico nuda nella vasca da bagno: mani sui seni i lunghi capelli bagnati e il bagnoschiuma che la avvolge. Lei ha lo sguardo che si perde verso lo specchio. La soubrette è talmente bella da lasciare senza parole. E il punto esclamativo (!) che la Fico mette nella didascalia del post su Instagram è il miglior commento per una foto ad altissima gradazione di sensualità.

FRANCESCA CIPRIANI, TOPLESS MOZZAFIATO IN MEZZO ALLA NATURA

Francesca Cipriani si leva il reggiseno e sfodera un topless favoloso. O meglio un semi-topless, la soubrette copre i seni con le mani nel post su Instagram. Una foto in mezzo alla ntura in cui le sue forme fanno girare la testa al milione di follower che la segue sempre. "Bellissima", "stupenda", "sei un paradiso" le scrivono in tantissimi

BARBARA D'URSO SENZA REGGISENO. "TROPPO CALDO"

Barbara d'Urso si è concessa un po' di vacanze. La regina degli ascolti tv si riposa in vista della ripresa autunnale e posta una foto decisamente sensuale: è bellissima e più in forma che mai, mentre prende un po' di fresco immersa nell'acqua di una piscina (con un suggestivo panorama collinare sullo sfondo). Via il reggiseno, la conduttrice Mediaset si ripara dal sole con cappello: "Troppo caldo", scrive la D'Urso sul post aggiungendoci l'hastag #hot oltre al suo marchio di fabbrica #colcuore.

CHIARA FERRAGNI nella vasca: via il reggiseno. Ma gli slip...

Chiara Ferragni si rilassa in una vasca da bagno all’aperto, sul balcone del resort salentino che la ospita (dopo la visita agli Uffizi di Firenze dei giorni precedenti con 'effetto Ferragni': boom di visitatori e +27% di giovani nel weekend). La mano copre il seno e nasconde il topless dell'influencer da 20,5 milioni di follower. Sotto spuntano gli slip neri...





RAFFAELLA FICO, LATO B STREPITOSO DA POSITANO. LE FOTO (FATTE DAL FIDANZATO)

Raffaella Fico posta foto strepitose. Da Positano a Forte dei Marmi, il comune denominatore è la sua bellezza straripante. La showgirl, in compagnia dell'imprenditore Giulio Fratini (inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30), ammira il mare della Campania. E l'autore degli scatti è proprio lui (che viene anche immortalato con lei in una storia di Instagram). "Foto by il mio amore", scrive Raffaella Fico nella didascalia che intitola "From Positano with Love". E lei è semplicemente fantastica mentre posa in bikini sul terrazzo: lato A e lato B da applausi.

RAFFAELLA FICO, LATO A DA URLO: FOTO DA FORTE DEI MARMI

"Sapore di mare", scrive poi Raffaella Fico regalando poi un paio di foto dalla spiaggia di Forte.

BELEN TOPLESS: fisico statuario della Rodriguez. Foto mozzafiato

Belen Rodriguez regala una foto mozzafiato ai suoi milioni di follower dalle spiagge di Santa Gertrudis de Fruitera. Via il reggiseno per la soubrette argentina, che copre i seni con le braccia e sfoggia un fisico come sempre statuario. "Ops", scrive Belen nella didascalia. E arrivano nel giro di poche ore centinaia di migliaia di like d'approvazione.

GEORGINA RODRIGUEZ, costume leopardato. Lady Ronaldo esplosiva

Georgina Rodriguez incendia i social con alcune foto esplosive. La compagna di Cristiano Ronaldo pubblica la foto di un selfie con un costume leopardato che evidenzia il suo decolletè esplosivo. 'Feliz dia', scrive ai follower e decisamente non ci potrebbe essere un buongiorno migliore. Lady CR7 è incantevole anche nel post con la vede fotografata dall'alto mentre si sta entrando in acqua con un costume nero. Una Georgina Rodriguez in forma smagliante...

BELEN IN BARCA: LATO B E SENO ESPLOSIVO. LE FOTO

Belen Rodriguez superstar in questo primo scorcio di estate 2020. Dopo il servizio di Chi in cui la soubrette argentina è stata paparazzata mentre si baciava con Gianmaria Antinolfi, stavolta è lei a pubblicare alcune foto in barca. L'imprenditore napoletano non compare nel post su Instagram di Belen (che scrive 'Que linda que es la vida'). Lei invece è assoluta protagonista di alcuni scatti che valorizzano tutto il suo sex appeal: lato A o lato B fa lo stesso, la showgirl è sempre e comunque assolutamente esplosiva.

CLIZIA INCORVAIA, lato B da sogno e baci romantici con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia sta vivendo un'estate magica con il suo Paolo Ciavarro. L'amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 4 è più forte che mai. L'influencer posta un video di loro due che si baciano in riva al mare di Sicilia (in zona Lampedusa). E aggiunge una romantica citazione (dal film "Elizabethtown") a corredo del filmato su Instagram: "La maggior parte del sesso che avevo fatto non era mai stato intimo come quel bacio".

MADONNA, TOPLESS DAVANTI ALLO SPECCHIO

Madonna si fa un selfie allo specchio senza reggiseno. Il topless è servito anche se le braccia coprono i seni. "Ognuno ha una stampella" scrive la star della musica mondiale che si appoggia a una gruccia e si mostra senza un filo di trucco, con un cappello di paillettes in testa. La stampella e i tutori al ginocchio sono dovuti ai guai avuti con le cadute al Madame X Tour prima del lockdown. La Material Girl ad ogni modo sa sempre come a stupire il suo pubblico. Madonna, tra l'altro con questa foto cambia rotta sui social e regala dunque un'immagine leggera dopo che negli ultimi tempi sul suo profilo Instagram si era impegnata nel sostenere il movimento Black Lives Matter, postando foto, video e commenti in favore della causa.

FRANCESCA CIPRIANI, LATO B FANTASTICO: IL SELFIE IN BIKINI

Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un milione di follower) grazie a un lato B fantastico

CHIARA FERRAGNI SENZA REGGISENO: SCOLLATURA SEXY. E CALZE A RETE...

Calze a rete e seno nudo, con una scollatura da far girare la testa: Chiara Ferragni, con asciugamano in testa a far da turbante, posta la foto su Instagram e domanda: "Are you guys ready". I follower della moglie di Fedez rispondono immediatamente alla chiamata a suon di like...

ELISABETTA CANALIS, LATO B DA URLO MENTRE SI ALLENA

Elisabetta Canalis è rientrata in Italia e può finalmente godersi la sua amata sardegna dopo i mesi passati in California. La soubrette intanto non manca di tenere compagnia ai suoi milioni di follower con le foto della sua quotidianità. Bellissima mentre si allena alla cyclette (con la tutina verde acqua che esalta il suo lato B): "Mood prova costume ON. NO EXCUSES!!!", scrive la Canalis nel post su Instagram.

ELISABETTA CANALIS SELFIE COL COSTUME LEOPARDATO

Da togliere il fiato nello scatto di qualche giorno prima con il costume leopardato. Cambia il look ma c'è sempre una costante: Elisabetta Canalis resta sempre da sogno...

ELENA MORALI: 'Ma vanno ancora di modo le foto del c...?'. LATO B SUPER

Elena Morali, da Zanzibar, pone un'interrogativo ai suoi follower: "Ma vanno ancora di moda le foto di c...???". La domanda, accompagnata da alcune emoticon divertite, è allegata a una foto in cui mostra il suo lato B assolutamente perfetto. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi (e prima de La Pupa e il secchione) ha mandato 'cartoline' social assolutamente sensuali ai suoi ammiratori di Instagram.

CATERINA BALIVO, idromassaggio bollente per la conduttrice

Caterina Balivo si regala un po' di meritato relax all’isola del Giglio.

Dopo l'addio al programma Rai, Vieni da Me, la conduttrice (corteggiata da Sky e LA7) ha regalato alcuni post sui social delle sue giornate e in particolare il momento dell’idromassaggio.

Caterina Balivo in acqua si lascia filmare con il costume (un due pezzi blu) che esalta il suo décolleté strepitoso.

Belen, il biliardo non è mai stato così sexy. E Cecilia Rodriguez in spiaggia...

'Pool' scrive Belen. Il riferimento è alla specialità del biliardo. Ma i milioni di follower della soubrette argentina sicuramente sono rimasti abbagliati dalla foto sensualissima che vede la Rodriguez di spalle, in sottoveste, impegnata a giocare. Se Belen si dà al biliardo, Cecilia pensa a prendere un po' di tintarella e si concede un po' di riposo a Forte dei Marmi assieme al suo fidanzato, Ignazio Moser.

Miriam Sylla topless in spiaggia con le campionesse del volley

Miriam Sylla ha pubblicato una foto che ha scaldato i social. Via il reggiseno per la pallavolista dell'Imoco Volley Conegliano: "Essere donna è così affascinante. E' un'avventura che richiede tale coraggio, è una sfida che non annoia mai", ha scritto la campionessa di volley su Instagram. Con lei anche la compagna di squadra, Raphaela Folie, Sara Loda (schiacciatrice di Bergamo) e la palleggiatrice del Monza, Alessia Orro. A loro volta le tre ragazze hanno rilanciato con una seconda foto ("Il suono delle tue risate Il primo giorno di una nuova estate Ho voglia di fare tardi la sera", scrive Alessia Orro) altrettanto bella e capace di risaltare la loro femminilità e la spensieratezza di questa vacanza tra amiche. Tanti i like e i commenti di apprezzamento da parte di follower e tifosi. Le quattro atlete hanno trascorso qualche giorno di vacanza in sardegna nel Golfo di Orisei.

CLIZIA INCORVAIA SENZA REGGISENO IN BARCA A PONZA

"Senza sovrastrutture... Ponza è libertà!!", scrive Clizia Incorvaia nella didascalia di un post social che la vede in topless. Foto molto sensuali, con il seno coperto solo dai suoi lunghi capelli. L'influencer è bellissima negli scatti e si è concessa qualche giorno di relax con Paolo Ciavarro. Clizia Incorvaia e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip 2020: il reality di Canale 5 ha fatto sbocciare un amore che prosegue a gonfie vele.

Alessandra Ambrosio, topless super sexy della top model

Alessandra Ambrosio regala un topless ai suoi fans. La 39enne supermodella brasiliana (testimonial di Victoria's Secret tra le altre cose dal 2004 al 2017) pubblica una foto, in cui appare con un calice di vino in mano e camicia bianca sbottonata che scopre il seno. Un vedo non vedo molto sensuale e raffinato.

Alessia Marcuzzi, via il reggiseno. E un lato B da urlo

Alessia Marcuzzi sale una scalinata, in lontananza si intravede il mare: la conduttrice di spalle, senza reggiseno, mostra un lato B da urlo. Una foto mozzafiato. Piovono like e commenti d'approvazione per il fisico pazzesco della Marcuzzi anche da tanti colleghi e personaggi dello spettacolo: da Nicola Savino a Rudy Zerbi, passando per Emma Marrone, Giulio Golia, Mara Venier, Cristina Parodi, Adriana Volpe, Elisabetta Canalis e tanti altri.

ELISA ISOARDI, addio alla Prova del Cuoco e 110 lode per la Prova Costume

Elisa Isoardi ha annunciato la chiusura della Prova del Cuoco (prevista per il 26 giugno, dopo essere andato in onda per 20 anni su Rai1). “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata. Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché la Prova del Cuoco chiude? Questo lo sanno tutti, ma fa parte del lavoro, basta darsi una mossa!’. Mia mamma si preoccupa per me, ma io sto facendo il lavoro più bello del mondo”, ha detto emozionata in diretta Elisa Isoardi. E in attesa di ammirare la conduttrice nelle ultime puntate della Prova del Cuoco e in futuro in qualche altro programma tv di successo, la Isoardi domenica ha postato su Instagram un selfie al mare: costume nero e décolleté da applausi. La Prova... costume è superato con il massimo dei voti.

DILETTA LEOTTA, il trekking non è mai stato così sexy

Diletta Leotta scappa dalla città per passare qualche ora in montagna (in Grignetta raggiungendo il rifugio Rosalba nella zona di Lecco). Una giornata di trekking per la giornalista e soubrette, in compagnia del fidanzato Daniele Scardina e di alcuni amici. "La vita è un viaggio da fare a piedi,in salita.. ma insieme agli amici. Ps si raccomandano scarpe comode", scrive su Instagram. Paesaggio spettacolare quello delle montagne lombarde, ma non meno spettacolari i leggins e il top che, indssato da Diletta Leotta risulta ancora più sexy.

Antonella Mosetti senza reggiseno

"È ciò che non puoi spiegarti che ti incatena per sempre", scrive Antonella Mosetti a corredo di un post mozzafiato: la soubrette pubblica un paio di foto senza reggiseno che lasciano ipnotizzati i suoi follower.

Elisabetta Gregoraci sfoggia il super fisico. E si prepara per il GF Vip. FOTO

Elisabetta Gregoraci sfoggia un lato B da urlo mentre salta sullo yacht in mezzo al mare. "Qui oggi diluvia...ed io voglio pensare alle onde del mare". La showgirl si prepara intanto per il Grande Fratello Vip: sarà nel cast della Casa più spiata d'italia.

Elizabeth Hurley nuda in vasca da bagno per i 55 anni. E le foto in bikini leopardato...

Elizabeth Hurley ha compiuto 55 anni in questi giorni. Per 'festeggiare' con i suoi follower la celebre super modella britannica si è fatta fotografare nuda in vasca da bagno. Per lei il tempo sembra essersi fermato: Liz è più bella più che mai.

E forse ancora più sexy è il post che aveva fatto il giorno prima per promuovere la sua linea swimwear. Ecco Elizabeth Hurley con un bikini leopardato da togliere il fiato...

BELEN SFILA IN LINGERIE: TACCO ALTO, SLIP IN PIZZO NERO E...

Luci spente, poi ecco entrare in scena Belen Rodriguez che illumina la passerella con tutta la sua sensualità. La showgirl argentina sfila in lingerie per lo shooting fotografico del noto marchio di intimo Jadea: tacco alto, slip e reggiseno nero. Nel video ("Freedom" scrive nella didascalia) postato su Instagram la si vede entrare di spalle e i follower possono prima ammirare il lato B. Poi Belen si volta ed è bella da togliere il fiato.

Elettra Lamborghini: "Twerkare nella piscina della villa di Versace..."

Elettra Lamborghini posta un ricordo su Instagram. La cantante celebra un anno del suo singolo Tocame (premessa di un grande 2020 che l'ha vista protagonista a Sanremo 2020 con 'Musica - e il resto scompare') e posta alcune foto. "Twerkare nella piscina della villa di Versace?! FATTOH", scrive con la faccina sorridente a corredo del commento. Elettra Lamborghini numero 1!

ALESSIA MARCUZZI, FISICO DA URLO IN COSTUME

Due emoticon: un cuore e un sole. Così Alessia Marcuzzi 'racconta' la foto pubblicata su Instagram: la conduttrice in spiaggia, costume intero e cappello per proteggersi dal sole, mentre fissa l'orizzonte. Fisico da urlo per la bella Alessia che si gode un po' di mare e meritato relax.

ELISABETTA CANALIS LEOPARDATA: IL BIKINI DA URLO

Elisabetta Canalis è in grandissima forma. Come sempre. Il fisico è scolpito per la showigl che regala una sua foto dalla spiaggia di Hermosa Beach in California con un bikini leopardato. Niente commenti nella didascalia da parte della Canalis e una poggia di like per lei da parte dei suoi follower.

Nina Moric mostra il lato B: foto in intimo bellissima

Nina Moric posta su Instagram una foto che esalta il suo bellissimo lato B. Posa in intimo la modella croata, di tre quarti rispetto all'obiettivo, la sua forma fisica è assolutamente al top e lo scatto mette in evidenza anche i suoi tatuaggi. La foto di Nina Moric è decisamente da 110 e lode.

ANNA TATANGELO, REGGISENO DI PIZZO IN VISTA. Le foto con la giacca aperta

Anna Tatangelo è sensuale sempre e comunque. Questa volta ha stupito i suoi fans con un look 'maschile': "Like a boy" ha scritto nella didascalia. La cantante (in questi giorni sta mettendo a punto il suo nuovo album) ha pubblicato un paio di foto in tailleur oversize nero gessato con i pantaloni classici a vita bassa e giacca con le maniche scorciate. Bellissima come sempre e il reggiseno in pizzo bianco che spunta dalla giacca ha mandato in visibilio i suoi followers.

DILETTA LEOTTA, LATO B E BIKINI MOZZAFIATO: LE FOTO

Diletta Leotta e Daniele Scardina, detto King Toretto, sono stati paparazzati dal magazine Chi sul lago di Como a Villa Leoni, dove hanno trascorso un weekend in relax. Il bikini della giornalista di Dazn è assolutamente mozzafiato. La coppia appare innamoratissima. I due tra l'altro non erano soli. “Con loro c’erano anche i genitori della conduttrice. Con loro la coppia ha condiviso grigliate e giri in barca sul lago ma, soprattutto, ha bruciato le tappe, visto che le presentazioni in famiglia sono sempre un passo decisivo in un rapporto, una sorta di ufficializzazione di fronte a testimoni qualificati”, scrive Chi.

GEORGINA RODRIGUEZ LATO B DA INFARTO IN PALESTRA

Georgina Rodriguez mostra un lato B mozzafiato mentre si allena in palestra. La giovane modella e compagna di Cristiano Ronaldo ha postato sul suo profilo Instagram una foto mentre è su una panca della palestra, con un completino molto aderente che esalta le sue forme, lato B in primis. La foto di lady CR7 ha conquistato 1,5 milioni di like nel giro di 4-5 giorni.

Georgina Rodriguez è reduce dal servizio che ha aperto il magazine Women’s Health: "La mia prima copertina portoghese. Per la prima volta sulla copertina di una rivista portoghese che ha molto a che fare con il mio stile di vita", ha scritto nei giorni scorsi.



DILETTA LEOTTA VA IN GOL... CON IL BILIARDINO

"Un cross perfetto con il contagiri....il centravanti anticipa tutti ed è GOOOOLL", scrive Diletta Leotta postando una foto mentre gioca a biliardino. I fans sono rimasti decisamente più distratti osservando il look decisamente sexy (magliettina e pantaloncini che esaltano la sua forma fisica) della giornalista di Dazn.



JENNIFER ANISTON NUDA CONTRO IL CORONAVIRUS: FOTO ALL'ASTA

Jennifer Aniston nuda. Ma non è una foto per qualche nuovo servizio o qualche immagine paparazzata dell'ultima ora. L'attrice 51enne, amatissima in tutto il mondo dai tempi dei Friends, infatti ha dato uno scatto iconico del passato per raccogliere fondi nella lotta al coronavirus. La foto in bianco e nero è stata scattata nel 1995 dal fotografo Mark Seliger. Un'iniziativa molto bella. L'ex moglie di Brad Pitt si è detta entusiasta. «Il mio caro amico ha collaborato con associazioni benefiche per mettere all'asta 25 dei suoi ritratti - incluso il mio - per l'emergenza Covid-19», ha scritto Jeniffer Aniston.

Carol Alt in topless a 60 anni. La risposta a Naomi Campbell (nuda)

“Volevo solo farvi sapere che continuo ad allenarmi e mi tengo in forma, quest’anno compio 60 anni“, ha spiegato Carlo Alt al New York Post. La modella ha partecipato alla #SwimsuitIconChallenge, ossia alla gara per ricreare le “Swimsuit Issue”, le copertine estive che hanno caratterizzato negli anni l’inserto di Sport Illustrated dedicato ai bikini. Si deve posare come le modelle ritratte in copertina e Carol Alt ha scelto di riproporre una copertina del 2008 con la modella Marisa Miller. Nei giorni scorsi un'altra super top model aveva fatto parlare di sé, ossia Naomi Campbell per gli scatti senza veli in metropolitana (vedi sotto).

Chiara Ferragni lancia "bikini season"

"Bikini season has officially started", "La stagione dei costumi è ufficialmente iniziata", scrive Chiara Ferragni su Instagram postando una serie di foto in cui l'imprenditrice e regina delle influencer è sdraiata sul suo letto o prende il sole sul terrazzo della sua casa a Milano con un bikini floreale che esalta il suo fisico prefetto e un capello fucsia in cotone firmato Chanel.

Heidi Klum nuda in piscina. Vestita solo con la collana

Heidi Klum fa un regalo ai suoi sette milioni e mezzo di follower: la super top model ha postato una serie di foto in bianco e nero che la vedono nuda stesa a prendere il sole nel suo giardino. La moglie di Tom Kaulitz dei Tokio Hotel (16 anni più giovane) è vestita solo con una collana e un ciondolo a forma di cuore. Nelle scorse ore erano stati pubblicati gli splendidi scatti della 50enne Naomi Campbell senza veli in metropolitana (vedi sotto) e la 'risposta' di Heidi Klum, che compie 47 anni in queste ore è stata di assoluto livello.

ANNA TATANGELO, BIKINI DA INFARTO. Le foto in piscina

Anna Tatangelo si gode un po' di sole in piscina e posta su Instagram Stories un video in cui risaltano le sue splendide curve. Il costumino le rende ancora più sensuali e la scollatura è vertiginosa. La cantante di Sora tra l'altro sta per fare un regalo ai suoi fans: nei prossimi giorni uscirà il nuovo singolo.

NAOMI CAMPBELL NUDA IN METROPOLITANA. La Venere Nera senza veli

Naomi Campbell ha compiuto 50 anni il 22 maggo e, in occasione del compleanno, il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli ha diffuso alcune foto inedite della top model più famosa del mondo realizzate poco più di un anno fa (il 6 febbraio 2019). La Venere nera è nuda nella metropolitana di New York coperta solo da una borsa della celebre maison. Le immagini sono state molto apprezzate dai fans di Naomi Campbell.



NAOMI CAMPBELL NUDA IN METROPOLITANA. La Venere Nera senza veli. LE FOTO

Qualcuno ha eccepito: il set dello shooting dove ha posato Naomi Campbell era sicuro? Come detto, le foto sono di oltre un anno fa, molto prima che arrivasse la pandemia di coronavirus, La casa di moda su Twitter ha comunque chiarito e sottolineato: “Quelle foto sono state scattate da Inez e Vinoodh l'anno scorso con tutte le garanzie adeguate per le persone coinvolte”.



Gli scatti erano assolutamente inediti e sono stati un omaggio ai 50 anni di Naomi Campbell, “alla sua bellezza e alla sua fierezza senza tempo”.

Viktoria Varga senza reggiseno. E lato B da sogno

Viky Varga sa sempre come andar in gol sui social. Lady Pellé (l'ex attaccante della nazionale italiana che dal 2016 milita in Cina allo Shandong Luneng), tra scatti in costume, foto in intimo e video in cui fa un po' di allenamento fisico trova sempre il modo di far felici i suoi follower. Spettacolari le due foto in piscina postate dalla modella ungherese: Lato A senza reggiseno con le braccia a coprire il topless e lato B da sogno...

Emily Ratajkowski sexy balletto in perizoma: lato B da favola

Emily Ratajkowski si esibisce in un balletto decisamente sensuale davanti al marito Sebastian Bear-McClard sotto le note di una musica latina. La super top model pubblica il video su Instagram per la felicità dei suoi milioni di follower. "Sa come caricarmi" scrive Emily Ratajkowski a corredo del video. Il destinario del complimento è proprio Sebastian, dj d'eccezione a dire il vero un po' distratto: mentre la splendida modella balla, lui sembra più concentrato sul suo smartphone...

Madonna seminuda e reggiseno trasparente: "Se vi scandalizza..."

Madonna sa sempre come stupire: reggiseno trasparente, slip nero e posa sexy. La pop star pubblica uno scatto del fotografo Steven Klein. “E per quelli che si sentissero in qualche modo offesi dalla foto – scrive Madonna nella didascalia – volevo informarli che mi sono appena laureata col massimo dei voti all’Università del “chi se ne fotte”. Grazie per essere venuti alla cerimonia“. Katy Perry è pronta a far domanda: “Voglio iscrivermi anche io a questo college”

Kim Kardashian in mutande e reggiseno: foto da sogno

Kim Kardashian è letteralmente esplosiva. La star dei reality e moglie di Kanye West si fa fotografare in total white: slip e reggiseno bianco, coperta con coprigambe stile cowboy in pelle bianca ed extension platino. Look decisamente sexy

Valentina Vignali, topless che toglie il fiato dell'ex Grande Fratello Vip

Valentina Vignali si fa un selfie senza reggiseno. La cestista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non scrive nulla a corredo della foto. Lo scatto vale più di mille parole e toglie il fiato. Vestita con dei jeans a vita alta, un paio di peluches sullo sfondo e le mani che coprono il seno: la foto di Valentina Vignali è un successo.

HEIDI KLUM TOPLESS E COCCOLE CON TOM KAULITZ

Heidi Klum condivide con i suoi follower alcuni momenti del lockdown passati con il marito Tom Kaulitz. La bellissima 46enne top model posta su Instagram una serie di foto di relax in giardino. C'è spazio per le coccole con il suo compagno (sono sposati dal febbraio dello scorso anno e hanno festeggiato la luna di miele a Capri su uno spettacolare yacht) e in alcune foto la Klum si mostra senza reggiseno. Un fisico statuario decisamente apprezzato dai fans di Heidi.

LUDOVICA PAGANI, SEXY MENTRE FA LE PULIZIE DI CASA

Ludovica Pagani fa le pulizie di casa in... abito da sera. Un vestito che esalta il fisico della showgirl-giornalista sportiva (che molti paragonano a Diletta Leotta) e regala una splendida scollatura molto apprezzata dai fans. "E chi ha detto che non si possono fare le pulizie in abito da sera?", sottolinea Ludovica nel post. «Mi viene voglia di assumerti come governante», le scrive un follower commentando la foto su Instagram. "Magari avessi io una donna delle pulizie cosi", aggiunge un altro.

SABRINA SALERNO, prova costume superata: i bikini mozzafiato

Sabrina Salerno sogna, come tanti italiani, un'estate al mare e spensierata lasciandoci tutti alle spalle l'emergenza coronavirus. La cantante in questi giorni ha postato un paio di foto molto belle in cui prova i costumi. Sperando che nei prossimi mesi i sogni diventino realtà. "Non ho mai aspettato l’estate come quest’ anno per ovvi motivi. Provo i costumi per illudermi che da domani si possa andare al mare e sorrido come se fossi già lì... ma...sono sempre a casa ...e la musica rimane l’unica cosa che mi porta dove voglio", scrive Sabrina Salerno a corredo di uno dei post su Instagram.





BELEN IN BIKINI IN TERRAZZA: E MOSTRA LA FARFALLINA

Belen Rodriguez prende il sole sulla sua terrazza e posta la foto in cui appare super abbronzata con un bikini color arancio che esalta la sua bellezza. Il décolleté della soubrette argentinafa impazzire i fans, ma i più attenti hanno apprezzato anche l'apparizione della celebre farfallina che 'ipnotizzò' il pubblico del Festival di Sanremo qualche anno fa. "Sogna lentamente un sogno tra le mani, fino a quando il sole sorge attraverso la finestra. Ragazzina, non correre più, il tuo tempo è oggi" scrive Belen a corredo della foto.

Madonna, lingerie trasparente e mostra un lato B super

Madonna pubblica due foto in lingerie di pizzo trasparente. Il secondo mostra un lato B decisamente tonico. La cantante a 61 anni mostra di essere in ottima forma. L'unico cruccio è il problema al ginocchio, ma proprio a corredo del post annuncia che forse sta per risolverlo: "Finalmente avrò il mio trattamento rigenerativo per la cartilagine mancante! Salterei su e giù se potessi, dopo 8 mesi di dolore! Auguratemi buona fortuna!" spiega ai suoi 15 milioni di followers. Madonna di recente ha pubblicato un lungo post in cui ha raccontato la sua esperienza con il coronavirus, da cui è guarita. “Mi sono ammalata di coronavirus mentre ero in Tour a Parigi”. Il virus lo ha preso nella capitale francese tra fine febbraio e marzo, durante il suo “Madame X tour”: “Quando hai sviluppato gli anticorpi significa che hai avuto il virus, e io l’ho avuto sicuramente alla fine del mio tour a Parigi, oltre 7 settimane fa”. Madonna ha spiegato i suoi sforzi per sostenere la ricerca per quanto riguarda il vaccino al Covid-19, a cui ha donato 1,1 milioni di dollari: “Sono onorata di poter essere arte e supportare la ricerca per trovare una cura al Covid-19”. Ne post Madonna aveva chiarito le voci girate dopo le accuse per la sua apparizione al compleanno del fotografo Steven Klein: “E giusto per chiarire alle persone che ancora credono ai titoli sensazionalistici di fare le proprie ricerche per quanto riguarda la natura del virus: io non sono più malata”. Madonna ha raccontato altri particolari sui giorni in Francia in cui si era ammalata: “In quel momento abbiamo pensato che io e altri artisti del mio show avessimo solo una brutta influenza. Fortunatamente ora stiamo tutti bene e in salute. Spero che questo chiarisca tutto! La conoscenza è potere!”.

ANTONELLA MOSETTI SUPER SEXY

"Niente è più sexy del lato fragile di una donna forte", scrive Antonella Mosetti a corredo di un post in cui pubblica due sue foto scattate in casa in cui la showgirl dà una dimostrazione di bellezza e sensualità.