Sondaggi, Conte leader M5S? Colpo di scena: i numeri che rassicurano Pd (Lega e Fratelli d'Italia)

Sondaggi, Giuseppe Conte leader M5S? I numeri

Nei sondaggi degli ultimi giorni il tormentone è: quanto incide Giuseppe Conte come possibile leader M5S? Secondo le rilevazioni Swg moltissimo (in negativo soprattutto sul Pd e in positivo ovviamente per il Movimento 5 Stelle). Trend simili da parte del sondaggio Emg Acqua di Cartabianca. I numeri presentati invece da Index Research per Piazzapulita di Corrado Formigli sono un po' più moderati. Andiamo a vederli.

Sondaggi, M5S al 18,2%. Lega di Salvini leader

M5S secondo partito italiano con l'ex premier Giuseppe Conte leader, ma sotto al 20%: il Movimento 5 Stelle viene dato al 18,2%. Lega di Matteo Salvini ancora nettamente primo partito italiano con il 23,1% secondo i dati dei sondaggi Index Research.

Sondaggi, M5S con Giuseppe Conte? Pd e Fratelli d'Italia in scia

Il vero nodo è: quando perde il Pd? Ebbene, stando a queste rilevazioni il Partito Democratico sarebbe sì scavalcato da M5S, ma riuscirebbe a restare in scia con il 17,1%. Poco più di un punto di distacco dai 5 Stelle a guida Giuseppe Conte.

E Fratelli d'Italia? Giorgia Meloni perderebbe il podio nella classifica dei partiti, ma in realtà continuerebbe a volare: infatti il sondaggio mostrato da Piazzapulita colloca Fdi al 17%. In pratica appaiato al Pd e a contatto con M5S. Forza Italia invece sarebbe a ridosso del 7%.