Sondaggi elezioni regionali 2020, PUGLIA E CAMPANIA: NUMERI CHOC. Eccoli

Sondaggi elezioni regionali 2020, PUGLIA E CAMPANIA: ecco chi vincerà. I numeri

Elezioni regionali il 20 e 21 settembre 2020, tempo di sondaggi: sette regioni italiane scelgono il nuovo governatore. Puglia e Campania le regioni più calde. Vincenzo De Luca, Stefano Caldoro, Michele Emiliano e Raffaele Fitto in campo: chi vincerà? I numeri di un paio di sondaggi.

Sondaggi elezioni regionali 2020 CAMPANIA, De Luca domina Caldoro lontano

In Campania gli ultimi sondaggi politici realizzati dagli istituti Noto e Demopolis, danno l'attuale governatore della Campania, De Luca, favorito nella sfida contro il forzista Stefano Caldoro, candidato del centrodestra. Il sondaggio di Noto dà De Luca avanti di nove punti. Demopolis ne dà 10 di punti di svantaggio per Caldoro. L’ultimo sondaggio regionale sulla regione Campania by Winpoll - Arcadia (fatto il 25 giugno 2020) dà il governatore De Luca al 65,4% e al 21,9% Caldoro con il 10,9% a Ciarambino dei Cinquestelle. Voto alle liste in Campania; il primo partito M5S con il 21,7%, PD con il 21,3%, Liste civiche De Luca 19,8%, Lega 10,7%, Fratelli d’Italia 10,5%, Forza Italia 8,2%, Liste civiche Caldoro 2,7%, Verdi 1,2%, Liste civiche di sinistra 1,1%, Italia Viva 0,9%, Azione 0,8%.

Sondaggi elezioni regionali 2020 PUGLIA: Michele Emiliano VS Raffaele Fitto: i numeri dei sondaggi

Elezioni regionali in Puglia, il sondaggio Noto dice che il governatore in carica Michele Emiliano al 38% e Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia al 45%. Situazione fluida e in evoluzione in questa regione dove i giochi non sono fatti. Ad esempio, il sondaggio Euromedia Research (commissionato da Associazione Piazze d’Italia, realizzato il 29 giugno) alla domanda ai pugliesi “Tra i personaggi che ora Le elencherò chi, secondo Lei, potrà ricoprire nella maniera migliore la carica di Governatore della regione Puglia per i prossimi 5 anni?”. Emiliano ha ricevuto il 38,2% dei consensi, Fitto il 28,0%, Antonella Laricchia (M5S) 11,7%, Ivan Scalfarotto (IV) 2,2%, Mario Conca (ex 5Stelle e ora Lista civica) 1,8%. Il 18% non si è espresso. Alla domanda: “Se dovesse scegliere il Presidente della Regione Puglia, tra i seguenti personaggi Lei a chi darebbe il suo voto?”. Emiliano è al 39,8%, Fitto al 37,8%, Antonella Laricchia al 17,1%, Ivan Scalfarotto al 3,6%, Mario Conca l’1,7%. Indecisi - Astensione 37,3%. I partiti in Puglia secondo il sondaggio Euromedia? Il PD comanda con il 20,1%, M5S al 19,2%, Lega 18,1%, Liste civiche del presidente Emiliano 12,8%, Fratelli d’Italia 8,5%, Forza Italia 8,3%, Altre liste che fanno parte della coalizione di Emiliano 3,6%, Liste civiche del presidente Fitto 2,9%, Puglia solidale e verde 2,1%, +Europa 1,6%, Azione 1,1%, Italia Viva 1,0%, Conca Presidente 0,5%, Cittadini Pugliesi 0,2%. Quindi: coalizione di Michele Emiliano al 38,6%, coalizione di Raffaele Fitto al 37,8%, la coalizione di Ivan Scalfarotto al 3,7%, la coalizione di Antonella Laricchia al 19,2%, coalizione Mario Conca 0,7%. Alta la percentuale di indecisi e astensionisti che arriva al 39,9%.