SONDAGGI, Fratelli d'Italia male: giù Giorgia Meloni. Bene Lega, super Pd e...

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI E PD DI ZINGARETTI CRESCONO

La Lega di Salvini torna a salire nei sondaggi: il Carroccio guadagna lo 0,3% secondo le rilevazioni Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana e passa al 23,3%. Ancora meglio il Pd: per il Partito Democratico di Zingaretti quasi mezzo punto in più in una settimana (+0,4%) e così i Dem tornano sopra il 20% (al 20,3%).

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI SCENDE. M5S SI AVVICINA

Male Fratelli d'Italia nei sondaggi Swg. Il partito di Giorgia Meloni lascia lo -0,5% in sette giorni: Fdi scende al 16,2% e vede avvicinarsi il Movimento 5 Stelle che prende lo 0,3% e va al 15,6%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA AL 6,4%. SINISTRA, AZIONE E ITALIA VIVA...

Forza Italia? Per Silvio Berlusconi sondaggi con il segno più: Fi va al 6,4% (rispetto al 6,2% della scorsa settimana. A seguire ecco la Sinistra che va al 3,7% (+0,1%) e in scia Azione di Calenda (3,6% con +0,2%). Scende invece Italia Viva che perde lo 0,3% e passa al 2,9%. Ancora più giù c'è +Europa (-0,4% e sono ora al 2%) che viene raggiunta dai Verdi (2% con +0,2% negli ultimi sette giorni). Chiude la classifica Cambiamo all'1,1% (-0,2%.