Sondaggi: Lega scende e Pd sale: Zingaretti si avvicina a Salvini. Giorgia Meloni...

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini scende sotto al 26%

La Lega di Matteo Salvini arretra nei sondaggi. In un quadro generale di stallo, il Carroccio è l'unico partito che registra una perdita oltre il decimo nei sondaggi: è lo 0,3% e tanto basta per scendere sotto alla soglie del 26% e toccare il 25,7%. Lo rileva la Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi che confronta i dati di giovedì 11 giugno con quelli del 25 giugno.

Sondaggi politici: Lega scende e Pd sale: Zingaretti si avvicina a Salvini

La forbice tra Lega e Pd poi si stringe. Il Partito Democratico prende due decimi in questo sondaggio (o meglio, Supermedia dei sondaggi) e gli permette di guadagnare lo 0,5% nel saldo con il Carroccio, salendo al 20,6%. Sono 5,1 i punti che ora dividono Matteo Salvini da Nicola Zingaretti.

Sondaggi: M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva: i numeri

M5s, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva? Cambia poco nei sondaggi Youtrend. il Movimento 5 Stelle è al 16% (il partito guidato da Crimi era al 16,1%), Fratelli d’Italia è stabile (Giorgia Meloni al 14,6%). Stesso discorso per Forza Italia (per Silvio Berlusconi è 7%) e Italia Viva (il partito di Matteo Renzi al 3,2%). Le restanti forze politiche sono sotto al 3%, La Sinistra che prova ad avvicinarsi alla soglia (2,7% da 2,6%), Azione di Carlo Calenda al 2,4% (era al 2,5% nella media dei sondaggi di due settimane fa), +Europa e i Verdi appaiati all'1,8% (stesso dato del precedente sondaggio).

Sondaggi elettorali, centrodestra di Salvini e Giorgia Meloni sopra al 48%

Aggregando le percentuali sulla base di maggioranza e opposizione cosa accade? I partiti che appoggiano il Governo Conte II sono al 42,5% dei consensi, contro il 48,3% delle forze di centrodestra, stando alla supermedia dei sondaggi elaborata da Youtrend. Il centrosinista (così come appariva alle elezioni politiche del 2018) è invece al 28%. L'M5S con il 16% ha una percentuale più che dimezzata rispetto alle elezioni politiche di due anni fa, ma di poco inferiore a quella delle europee di maggio 2019.

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal’11 al 24 giugno dagli istituti Demopolis, Demos, EMG, Euromedia, Ixè, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 25 giugno sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.