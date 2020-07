Sondaggi, Giorgia Meloni boom: tremano Lega di Salvini e PD. SONDAGGI NEWS

Sondaggi, Fratelli d'italia al 18% a soli 5 punti dalla Lega di Salvini. SONDAGGI NEWS

Fratelli d'Italia cresce: più 1,7% nei sondaggi attestandosi al 18%. Fdi vola come mai prima. "Il miglior risultato di sempre nei SONDAGGI", per il partito di Giorgia Meloni spiega Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera al termine di una settimana politica caratterizzata dall'accordo del Consiglio Ue sul Recovery Plan.

SONDAGGI, Lega di Salvini in flessione. Pd di Zingaretti giù. SONDAGGI NEWS

Lega? Salvini guida ancora il primo partito, ma il sondaggio Ipsos spiega che il Carroccio è in costante flessione. Scende il Pd e cresce M5S, ma la vera sorpresa è il balzo di Fdi, che aumenta i consensi e si proietta in alto come mai registrato in precedenza. E' il quadro degli orientamenti di voti che emerge dagli "Scenari" di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, al termine di una settimana politica caratterizzata dall'accordo del Consiglio Ue sul Recovery Plan. Preliminarmente proprio "riguardo agli orientamenti di voto - scrive il sondaggista - si registra una significativa riduzione (-3,9%) dell'area grigia costituita da astensionisti e indecisi che ritorna al di sotto del 40%".

SONDAGGI, Lega di Matteo Salvini scende al 23,1 e Zingaretti al 19,6. SONDAGGI NEWS

Passiamo ai numeri dolenti, stando a questi nuovi sondaggi, per Matteo Salvini e Nicola Zingaretti. "La Lega - sottolinea Pagnoncelli - pur mantenendosi al primo posto con il 23,1%, subisce una flessione (-0,9%) ed è seguita dal Pd, anch' esso in calo (-0,8%), che con il 19,6% si riporta ai valori di fine febbraio"

SONDAGGI, M5S VOLA. FORZA ITALIA IN CALO. SONDAGGI NEWS

Al terzo posto si colloca il M5S con il 18,9% (+0,9%). Se i 5 Stelle sorridono, Berlusconi non può farlo guardando questi sondaggi politici: ancora in calo Forza Italia con il 6,9% diminuisce il potenziale elettorato di uno 0,3%. Alle spalle di questo gruppo si collocano quattro forze politiche con valori compresi tra 2,5% e 2,9%: si tratta di Sinistra Italiana-Articolo uno con il 2,9% (+0,6%) alla pari con Europa Verde (+1%), Azione (-0,3%) e Italia Viva (-0,4%) entrambe con il 2,5%.