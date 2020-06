Sondaggi: Lega di Salvini crollo continuo. Pd a un passo. M5S e Fratelli d'Italia...

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI SOTTO AL 24%. PD VICINO

Il calo della Lega porta il partito di Matteo Salvini al 23,8% dal 24,3, a solo 1,6% dal Pd. I dem di Nicola Zingaretti passano al 22,2% dal 22. Lo rivela l'ultimo sondaggio istituto Ixe' per Rai-Cartabianca che certifica un Partito Democratico ormai a ridosso del Carroccio.

SONDAGGI POLITICI, M5S SCENDE. FRATELLI D'ITALIA AL 14%

Il Movimento 5 Stelle ha un trend di discesa simile a quello della Lega di Salvini secondo questi ultimissimi sondaggi politici. M5S al 15,6% dal 16,1 pagando un una fase di tensioni interne. Flettono leggermente anche Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni passa al 14,0% dal 14,2.





SONDAGGI, FORZA ITALIA SCENDE. MATTEO RENZI E ITALIA VIVA SU

Giù anche Forza Italia nei sondaggi Ixe' di questa settimana: il partito di Silvio Berlusconi ora è al 7,5% dal 7,9. Saldo positivo rispetto alla scorsa settimana, per Italia Viva (il partito di Matteo Renzi al 3,0% dal 2,7), +Europa (2,7% dal 2,2) e La Sinistra (2,4% dal 2).

SONDAGGI, GIUSEPPE CONTE DAVANTI A LUCA ZAIA, GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Giuseppe Conte è il politico che gode di maggior fiducia degli italiani nel sondaggio Ixe' con il 55% dei consensi. Al secondo posto spicca Luca Zaia con il 49%. Poi Giorgia Meloni e Matteo Salvini che precedono Luca Zingaretti e Silvio Berlusconi.





Nota Metodologica: Soggetto realizzatore: istituto Ixe' srl Soggetto acquirente: rai-cartabianca Metodologia: indagine quantitativa campionaria Metodo di raccolta dati: telefono fisso (CATI), MOBILE (CAMI) E Via web (cawi) Universo: popolazione italiana maggiorenne Campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, eta', zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 Dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo 3,10%) Periodo di rilevazione: dal 22 al 23 giugno 2020.