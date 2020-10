Sondaggi, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti: (quasi) contatto. Crollano 2 partiti

Sondaggi, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti: (quasi) contatto

La Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto e scende al 23,0% secondo gli ultimi sondaggi politici Ixè (del 6 ottobre 2020). Il problema del Carroccio è l'avvicinamento del Pd stando a queste rilevazioni.

Sondaggi, Lega-Pd sotto il punto. Salvini-Zingaretti vicini

Il Partito Democratico cresce di un punto e sale al 22,1%, dunque il distacco con la Lega è sotto al punto. Almeno stando a questi sondaggi. Campanello d'allarme per Matteo Salvini?

Sondaggi, M5s sale. Fratelli d'Italia vola

Il terzo posto è occupato dal Movimento 5 Stelle con il 16,7%. Interessante il trend M5S, che parla di rialzo di mezzo punto. I sondaggi Ixè però segnalano soprattutto la crescita di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni guadagna otto decimi di punto e vede Fdi salire al 15,6%.

Sondaggi, Forza Italia e Italia Viva giù

Crolla Forza Italia al 6,9%. Il partito di Silvio Berlusconi in questi sondaggi politici perde 1,1 punti percentuali in meno. La Sinistra scende di mezzo punto e precipita al 2,6%. Anche Azione di Carlo Calenda cede mezzo punto e scende al 2,1%. Italia Viva di Matteo Renzi perde sette decimi di punto e passa al 2,0%. Stabile +Europa all’1,9%; Europa Verde 1,4%, in calo dello 0,3%; Altri 5,7%. Indecisi/astenuti 38,1%, dato in aumento dell’1,6%.