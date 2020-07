Sondaggi: Lega di Salvini riscossa. Pd, M5S, Giorgia Meloni.. ULTIMO SONDAGGIO

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini sale - Sondaggi politici news

Lega di Matteo Salvini torna a salire nei sondaggi. Il Carroccio rafforza così la leadership (con oltre 5 punti di vantaggio su un Pd comunque anch'esso in crescita). A spiegarlo è la Supermedia Agi/Youtrend sui sondaggi politici realizzati dai principali istituti specializzati. Rispetto a quindici giorni fa, Matteo Salvini vede il suo partito che recupera 0,2 punti e risale al 25,8%. Era dal 9 aprile, secondo quanto riporta l'Agi, che queste rilevazioni non davano la Lega in crescita.

Sondaggi, Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni stop

Questi sondaggi rivelano un (piccolo) colpo di scena per Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia dopo settimane di crescita impetuosa si ferma. Anzi arretra seppur di poco: Fdi registrare -0,1 e scende al 14,6%. Sarà una stabilizzazione per i partito di Giorgia Meloni su queste cifre? Lo diranno i sondaggi delle prossime settimane.

Sondaggi politici, Forza Italia perde

Male Silvio Berlusconi. Forza Italia è il partito che perde di più (-0,4) negli ultimi 15 giorni secondo i sondaggi Youtrend, scendendo al 6,8%.

Sondaggi, Pd di Zingaretti cresce. M5s stabile

Sondaggi positivi per il Pd. Nicola Zingaretti vede il Partito Democratica crescere al 20,5% (+0,3), mentre il M5s è rimasto stabile al 16,1%.

Sondaggi. Italia Viva e Azione lieve crescita

Matteo Renzi? Italia Viva guadagna lo 0,1 in questo super sondaggio ed è rilevato al 3,2%, mentre Azione di Carlo Calenda è dato al 2,7% (+0,1).

Sondaggi, Centrodestra al 48,2, coalizione di governo 42,6%

Coalizioni. Secondo i sondaggi Youtrend "il centrodestra unito sarebbe il primo schieramento del Paese col 48,2%, mentre il centrosinistra (se considerato composto dalle liste che hanno corso alle elezioni del 4 marzo 2018) avrebbe il 28,1%". Quindi "la maggioranza che appoggia il governo Conte II sarebbe al 42,6%, e quindi più indietro all’opposizione di centrodestra (per l’appunto al 48,2%)", spiegano da Youtrend.