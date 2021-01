Sondaggi, Lega-Salvini e Meloni vanno giù insieme. PD-M5S... Tutti i numeri

Sondaggi, Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni giù insieme. PD-M5S... Tutti i numeri

Matteo Salvini e Giorgia Meloni perdono un punto in due nei sondaggi: Lega e Fratelli d'Italia scendono. Anche Pd-M5S vanno giù, però leggermente meno (0,6% complessivo). Boom di Forza Italia. Vediamo il primo sondaggio del 2021 (realizzato il 4 gennaio).

SONDAGGI: LEGA, PD, FRATELLI D'ITALIA, M5S GIU'. FORZA ITALIA VOLA

Lega di Matteo Salvini cala nei sondaggi di oltre mezzo punto. Scendono Pd di Nicola Zingaretti (0,3%), Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni (quattro decimi) e il M5S di Crimi e Di Maio (o,3%). Sale fortissimo Forza Italia, Silvio Berlusconi sfiora il 10,5% e guadagna oltre due punti. Sono i trend del sondaggio Tecnè presentato a Quarta Repubblica lunedì 4 gennaio, confrontati con quelli che vennero presentati nel programma di Rete 4 il 14 dicembre 2020. Andiamo ad analizzarli.

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI E PD DI ZINGARETTI: 3 PUNTI

La Lega di Matteo Salvini è il primo partito italiano nei sondaggi (Tecnè) con il 23,2%. Il Carroccio rispetto a tre settimane fa però perde più di mezzo punto (era dato al 23,8%). Ne approfitta solo in parte il Pd. Infatti il Partito Democratico di Nicola Zingaretti scende al 20,1% (da 20,4%) e resta comunque sopra i 3 punti di distacco dalla Lega.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA AL 16,8%. M5S AL 14%

Lega e Pd giù, ma anche Fratelli d'Italia e M5S in questi sondaggi scendono. Fdi di Giorgia Meloni passa al 16,8% dopo che il sondaggio Tecnè del 14 dicembre lo aveva attestato al 17,2%. Trend simile per il Movimento 5 Stelle che lascia lo 0,3% e passa al 14%. Distacco che resta dunque stabile con Fratelli d'Italia che ha ora 2,8 punti di vantaggio.

SONDAGGI, FORZA ITALIA VOLA: BERLUSCONI AL 10,4%

Forza Italia vola al 10,4%. Silvio Berlusconi vede il suo partito in doppia cifra in questo inizio 2021. I sondaggi by Tecnè solo 3 settimane fa davano FI all'8,1%. Quasi due punti e mezzo guadagnati. Dietro da segnalare il leggero arretramento de La Sinistra (3,2% con lo 0,2 perso) che si fa raggiungere da Azione di Calenda (3,2%, stabile), mentre Italia Viva di Matteo Renzi passa al 2,9% (da 3,1%). +Europa perde un decimo (1,8%), mentre i Verdi tengono l'1,5%.