Sondaggi: PD non spaventa la Lega di Salvini. E l'M5S... L'ULTIMO SONDAGGIO

Sondaggi: PD non spaventa la Lega di Salvini. L'M5S... L'ULTIMO SONDAGGIO

LEGA stabilmente primo partito, al 25,5%. Il partito guidato da Matteo Salvini negli ultimi sondaggi by Euromedia Research in esclusiva per l'agenzia di stampa Italpress non ha rivali. Gode di un vantaggio solido sul Pd. Sì perché il Partito Democratico è fermo al 20,2%: Nicola Zingaretti viaggia con oltre 5 punti di ritardo. Non solo. I Dem a loro volta hanno un margine sull'M5S , ma inferiore al divario che subiscono loro dalla Lega. Infatti il Movimento 5 Stelle è al 16%.

Sondaggi politici: Centrodestra al 47,1%

Il centrodestra resta in netto vantaggio sulle forze di governo secondo questi sondaggi da parte dell'Istituto guidato da Alessandra Ghisleri. Questo grazie al 13,5% di Fratelli d'Italia (il partito di Giorgia Meloni è in stallo dopo la crescita degli ultimi mesi) e al 7,3% di Forza Italia (a cui si può aggiungere uno 0,7% di Cambiamo). Quindi tra Lega, Fdi, FI e Cambiamo il centrodestra vale il 47,1%.

Tra gli altri partiti testa a testa tra Azione di Carlo Calenda al 3,5% e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,4%. +Europa e la Sinistra italiana pesano l'1,6%.

Da segnalare infine secondo questo sondaggio politici un dato che può cambiare tutto: il 39,2% della voce indecisi-astensione.