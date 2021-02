Sondaggi: Lega di Salvini super. Due grandi partiti vanno giù. I trend

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI QUASI AL 24%. PD E MES GIU'

La Lega di Matteo Salvini sfiora il 24%, flessione per PD e M5S. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. L'esito della crisi di governo con la nascita del Governo Draghi vede la Lega consolidarsi nella posizione di primo partito nelle intenzioni di voto, attestandosi in media al 23,9%. Il Partito Democratico giù, accreditato mediamente al 19,4% e in grado di superare il 20 per cento solo nella rilevazione di Quorum.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA DI GIORGIA MELONI VOLA E ALLUNGA SUL MOVIMENTO 5 STELLE

Negativo anche il trend dell'altra principale forza dell'ex maggioranza di governo: il Movimento 5 Stelle mette infatti d'accordo i diversi istituti presenti nel segnalare una flessione rispetto alla propria precedente rilevazione e si attesta nella media settimanale al 14,1%, aumentando a circa due punti percentuali e mezzo lo svantaggio da Fratelli d'Italia (16,6%).

SONDAGGI, FORZA ITALIA SALE, AZIONE DI CALENDA AL 3,5%

Forza Italia cresce nei sondaggi: il partito di Silvio Berlusconi ora è all'8,3% nelle intenzioni di voto e con tutti gli istituti che rilevano una variazione positiva. Complessivamente i partiti minori, con Azione di Carlo Calenda accreditata mediamente al 3,5%. Sopra la soglia del 3 per cento è Sinistra/LeU del ministro della Salute Speranza al 3,3% e Italia Viva di Matteo Renzi con il 3,1%. +Europa è l'ultima formazione in grado di raggiungere e superare il 2%.