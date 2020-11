Zenit-Lazio dove vederla: tv e streaming come seguire la partita di Champions League

Zenit-Lazio ci siamo. Mercoledì 4 novembre la sfida di Champions va in scena a san Pietroburgo alle 18,55. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto 3-1 contro il Borussia Dortmund all'Olimpico e pareggiato 1-1 a Bruges. Ecco una guida per seguire Zenit-Lazio in tv e streaming.

Zenit-Lazio tv

Zenit-Lazio? Niente diretta tv su Canale 5. La sfida non sarà trasmessa in chiaro.

Zenit-Lazio tv Sky

ZENIT-LAZIO andrà in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile, con commento di Nando Orsi (Diretta Gol: Dario Massara).

Zenit-Lazio streaming

Zenit-Lazio in streaming su SkyGo (abbonati Sky) e Now Tv (per chi vuole comprare il ticket della partita) dalle 18.55.

ZENIT-LAZIO FORMAZIONI

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. All. Inzaghi