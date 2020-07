Juventus, Pogba-Zaniolo. Sogno Zapata. Il mercato per il 10° scudetto di fila

Juventus, mercato per portare a Torino il 10° scudetto consecutivo

La Juventus ha appena suonato la nona sinfonia dopo il 2-0 alla Sampdoria che ha consegnato una volta in più la Signora nella storia del calcio italiano, ma già pensa al decimo scudetto consecutivo. Un traguardo che sarebbe leggendario, ma che non sarà semplice da raggiungere. Dietro l'angolo si sta per aprire la sfida con l'Inter: Suning ha portato a crescere anno dopo anno, step dopo step. E dopo aver consolidato una posizione da Champions, ora il prossimo gradino è quello che porta al tricolore. Ecco perchè la Juve sa bene di dover rinforzare ulteriormente la rosa. Soprattutto dopo una stagione che ha sì portato 83 punti in 36 partite e un titolo in cassaforte con due giornate d'anticipo, ma che ha anche messo in luce una squadra un po' meno... imbattibile rispetto al passato. Il mercato della Juventus ricordiamo che è già partito con lo scambio che porterà il 23enne brasiliano Arthur in bianconero e Pjanic al Barcellona.

Juventus-Pogba: Manchester United tra rinnovo e cessione del francese

Il primo reparto dove Paratici e Nedved lavoreranno è il centrocampo e qui ci sono due sogni a 5 stelle. Zaniolo e Paul Pogba. Colpi alternativi e non semplici, ma la Juventus è attenta a cogliere le occasioni. Il francese del Manchester United sarebbe un ritorno graditissimo a tutto l'ambiente bianconero: è a un anno dalla scadenza del suo contratto con i Red Devils, da mesi arrivano segnali su una sua partenza e certamente senza rinnovo di contratto il suo addio all'Old Trafford potrebbe essere più probabile. I costi dell'operazione comunque non sarebbero di poco conto tra cartellino (la stessa Juve lo aveva venduto al club inglese per 105 milioni) e ingaggio (prende circa 15 mln). Pogba piace pure al Real Madrid (a Zidane in primis: dalla capitale spagnola si parla di riconferma di Zizou, capace quest'anno di strappare la Liga al Barcellona con un gran finale di campionato alla ripresa post-lockdown), anche se Florentino Perez sin qui non è sembrato disposto a far follie per strapparlo a un Manchester United che sta trattando James Rodriguez proprio con i blancos (25 milioni, il colombiano potrebbe sostituire proprio Pogba) e che potrebbe anche decidere la cessione per finanziare altri colpi in canna (l'ala del Borussia Dortmund Jadon Sancho e il centrocampista dell'Aston Villa Jack Grealish sono nomi caldi).

Juventus-Zaniolo, serve la proposta indecente alla Roma

Fronte Zaniolo. Il 21enne centrocampista della Roma piace alla Juventus (e a mezza Europa). La società giallorossa non vorrebbe venderlo e anzi pensa al rinnovo di contratto (con adeguamento dall'ingaggio, attualmente da 2,2 milioni e che passerebbe a 3). Di sicuro il prezzo del ragazzo, arrivato a Trigoria nell'affare Nainggolan e pagato all'Inter solo 4,5 mln, sarebbe altissimo. Solo di fronte a un'offerta da 70 milioni la società capitolina potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciarlo partire.

Juventus-Chiesa, Fiorentina chiede 70 milioni

Attenzione poi all'ouutsdier, Federico Chiesa: la Fiorentina può anche venderlo alla cifra giusta. Non ci sono trattative in corso, ma dell'interesse della Juventus se ne parla da oltre un anno. E' uno di quei giocatori costantemente monitorati. La valutazione della Fiorentina è di 70 milioni, i bianconeri arrivare a 50 con contropartite. Non abbastanza per convincere Commisso, però se la Signora nelle prossime settimane entrasse nell'orbita di idee di affondare il colpo ci sarebbe lo spazio per trovare un accordo.

Juventus-Jorginho? Attenti a Locatelli del Sassuolo

A centrocampo la Juventus cerca anche un metronomo: non è un segreto che Sarri straveda per Jorginho (dopo le ottime esperienze insieme a Napoli e Londra), ma strapparlo al Chelsea non sarà facile. Più avanzata la trattativa che può portare l'ex milanista Manuel Locatelli in bianconero. Le due stagioni con la maglia del Sassuolo lo hanno visto crescere moltissimo: per 25 milioni si può concludere l'affare.

Juventus-Dybala verso il rinnovo. Da Milik a Zapata

E poi c'è l'attacco. Cristiano Ronaldo è stato accostato al Newcastle (che sta per passare a una cordata saudita) e al Chelsea: ha 2 anni di contratto con la Juventus e dopo lo scudetto ha giurato amore alla causa bianconera ("Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club"). Dybala è in fase di rinnovo dopo una stagione da grande protagonista (contratto al 2025 l’entourage della Joya chiede 15 milioni netti a stagione, si potrebbe trovare un accordo attorno a quota 12). Higuain dovrebbe salutare e proprio sul fronte della prima punta la società bianconera dovrà fare qualcosa di importante. Tanto più che quest'anno in molte partite l'assenza di un centravanti come il Pipita si è sentita. La Juventus è su Milik, ma deve trovare un accordo con il Napoli: De Laurentiis lo valuta 50 milioni e il club campione d'Italia vorrebbe inserire almeno una contropartita tecnica. Il sogno è Duvan Zapata reduce da due stagioni super con l'Atalanta: 23 gol lo scorso campionato confermati dai 18 in questo (e mancano ancora due partite). Il 29enne colombiano è stato preso a titolo definitivo a gennaio dalla Sampdoria (operazione da 26 milioni tra prestito e riscatto) e ora ne vale 70. Attenzione perchè in Spagna segnalano anche l'Atletico Madrid sul giocatore. Juventus e Atalante però sono club in ottimi rapporti e se i bianconeri dovessero accelerare sull'operazione i tifosi bianconeri potrebbe davvero sperare di vedere Zapata a Torino tra poche settimane...