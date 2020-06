Juventus, si ferma anche De Sciglio: Matuidi verrà reinterpretato a sinistra

La Juve fa i conti dopo il match vinto a Bologna. Per Mattia De Sciglio, uscito lunedì in anticipo dal campo, è lesione alla coscia sinistra. Il terzino "è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra - si legge in una nota del club bianconero -. Il prossimo controllo è previsto tra circa 10 giorni".

Matuiti reinterpretato a sinistra

L'unica soluzione disponibile sulla fascia sinistra nella prossima sfida con il Lecce è ora Blaise Matuidi. Non una novità dato che il francese ha già giocato in quel ruolo nella vittoria interna della Juventus contro la Spal lo scorso 28 settembre. Il centrocampista verrà adattato data l'assenza di Alex Sandro, volato all’improvviso in Brasile per un lutto, l'infortunio di De Sciglio e l'espulsione di Danilo. Apparso poco convincente sia contro il Napoli, nella finale di Coppa Italia persa, che in Emilia.