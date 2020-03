L'8 marzo delle calciatrici: fantastiche Azzurre, in finale all'Algarve Cup!

di Lorenzo Zacchetti

Nel giorno di uno Juventus-Inter che si annuncia spettrale, dopo settimane di discussioni ben poco edificanti tra i protagonisti del calcio maschile rispetto a come affrontare l'emergenza-Coronavirus, sono ancora una volte le ragazze della nazionale Azzurra a far sorridere gli appassionati.

L'Italia di Milena Bertolini torna in finale dell'Algarve Cup, 12 anni dopo la sua ultima apparizione alla manifestazione.

Dopo aver battuto il Portogallo, le Azzurre hanno concesso il bis contro la Nuova Zelanda: con una prestazione maiuscola l'Italia ha vinto 3-0, grazie ai gol di Girelli, Bonansea e Tarenzi.

La prestazione in semifinale ci ha riportato con la mente all'esaltazione del mondiale della scorsa estate: Sara Gama e compagne hanno messo in mostra un calcio veloce, efficace e concreto. Nel momento di massima difficoltà, ovvero il rigore concesso alla Nuova Zelanda sullo 1-0, ci ha pensato la portiera Schroffenegger a togliere le castagne dal fuoco, respingendo il penalty calciato da White.

Nella ripresa l'Italia ha completato l'opera, qualificandosi per la finale di mercoledì prossimo. Ci attende la Germania, per una classica dello sport più amato del mondo. A livello femminile, le tedesche sono seconde nel ranking mondiale e rappresentano una "bestia nera" per la nostra nazionale.

Ma la nostra nazionale ci ha già sorpreso in positivo più di una volta.

In questo momento difficile, sia per lo sport che per il Paese, è bello celebrare l'8 marzo con la loro ennesima impresa.

Grazie ragazze.