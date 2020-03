Lana Rhoades, pornostar svela il messaggio da un calciatore famosissimo...

Lana Rhoades, la pornostar svela il messaggio da un calciatore famosissimo...

Lana Rhoades, famosissima attrice a luci rosse americana, ha fatto una rivelazione che mette in subbuglio il mondo del calcio. In un video pubblicato dallo youtuber Mike Majlak, ha spiegato che tra i tanti uomini che hanno provato a mettersi in contatto con lei c’è anche un top player.

La pornostar Lana Rhoades: "Un calciatore con 43 milioni di follower mi ha contattato via messaggio privato…"

“Ha ricevuto un messaggio privato da un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari”, dice lo youtuber come racconta il Sun. E aggiunge un altro dettaglio sul messaggio inviato a Lana Rhoades: “Ha 43 milioni di follower”. Mistero sul nome del campione del calcio. Come spiega Mundo Deportivo, Lana Rhoades sogna che il suo ammiratore le compri una casa da 18 milioni di euro a New York. Chissà...