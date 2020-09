Lautaro Martinez-Inter, Real Madrid a un passo. Jovic, Vidal e Perisic...

Lautaro Martinez-Inter, Real Madrid a un passo. Vidal nerazzurro

Lautaro Martinez al Real Madrid? Un bomba di calciomercato che esplode in queste ore. "Molto più di una suggestione o di una mossa per smuovere le acque dei suoi agenti",. riporta Sportmediaset secondo cui i procuratori dell'attaccante in forza all'Inter nelle loro missione spagnola, "oltre a Barcellona, hanno fatto anche tappa a Madrid, dove abbastanza clamorosamente hanno subito trovato un principio di accordo con la Casa Blanca". Non solo. Stando a questi rumors, c'è un secondo retroscena: "L'Inter ha cercato di tenere top secret fino all'ultimo, per evitare che una fuga di notizie potesse far esplodere il Barcellona e di conseguenza far saltare l'affare Vidal, ormai pronto a sbarcare a Milano con i nerazzurri che alla fine pagheranno un indennizzo simbolico ai blaugrana".

LAUTARO MARTINEZ AL REAL MADRID: INTER SU JOVIC E KANTE'

L'Inter per Lautaro Martinez chiedere al Real Madrid l'attaccante Jovic in prestito con diritto di riscatto più un cash da 50-60 milioni che investirebbe per arrivare al 29enne centrocampista francese del Chelsea N'Golo Kantè. Da parte sua il Toro non avrebbe problemi a trovare un'intesa da 8 milioni a stagione con il club blanco. Il Barcellona ne offriva 10, ma il club blaugrana nelle ultime settimane non ha più affondato il colpo e Koeman vorrebbe che la sua dirigenza gli regalasse l'olandese Depay.

PERISIC-INTER O IDEA MANCHESTER UNITED

Perisic intanto ha voglia di giocarsi un posto nell'Inter di Antonio Conte. Dopo la buonissima stagione in prestito al Bayern Monaco, l'esterno croato prova a strappare una conferma in nerazzurro che lo renda protagonista nella prossima stagione. E su Instagram cita una frase del campione di football americano Tom Brady che rende l'idea della sua voglia di guadagnare posizioni nel ranking nerazzurro: "Chi se ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda". L'Inter d'altronde sembra decisa: Perisic (così come Nainggolan) non si muoverà in prestito ma solo in presenza di un'offerta seria a titolo definitivo (valutazione attorno ai 15-20 milioni). Altimenti resterà ad Appiano Gentile. Possibili pretendenti? Il Telegraph mette il Manchester United nel caso il Borussia Dortmund confermasse il veto totale alla cessione di Jadon Sancho. L'attaccante croato piace a Solskjaer.