Lega Serie A, Dal Pino rieletto si riserva di accettare la nomina a presidente

Lega Serie A, Dal Pino rieletto (alla seconda votazione) si riserva di accettare la nomina a presidente

La Lega Serie A conferma la propria fiducia a Paolo Dal Pino, rieletto presidente con 14 voti alla seconda votazione. Il numero uno uscente ha però fatto sapere all’assemblea che si riserverà se accettare o meno la nomina nell’arco della prossima settimana.

La prima votazione aveva portato a una fumata nera, con appena 10 voti (otto schede bianche e due nulle) per il manager milanese. Quindi si è svolto un giro di voti tra i club di Serie A per decidere se far proseguire o meno l’assemblea o rinviarla alla prossima settimana: 18 club su 20 hanno scelto di andare avanti. Alla fine è arrivata la seconda votazione per l'elezione del presidente di Lega e lì Dal Pino ha raggiunto il quorum di 14 voti.

"L'assemblea e' stata una cosa lunga ma e' andata bene. Polemiche sull'elezione del presidente? No, tutto a posto, e' sempre un po' complicata ma e' andata come doveva andare", ha commentato il presidente del Milan Paolo Scaroni.

Lega Serie A, Luigi De Siervo confermato ad

Confermato l’amministratore delegato, Luigi De Siervo, rieletto alla prima votazione con 15 voti. Per lui si tratta del secondo mandato come ad, dopo che era stato eletto per la prima volta il 20 dicembre 2018.

L'assemblea ha eletto poi i 4 consiglieri di Lega: Antonio Percassi (Atalanta), Maurizio Setti (Verona), Paolo Scaroni (Milan) e Tommaso Giulini (Cagliari).