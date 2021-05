Lehmann licenziato per frasi razziste su Whatsapp

Jens Lehmann è stato licenziato dall'Herta Berlino, di cui era consigliere, per una frase razzista postata sui social.

L'ex portiere del Milan, spiega la 'Bild' è stato allontanato in seguito ad un messaggio whatsapp inviato, probabilmente per errore, a Dennis Aogo, ex esterno e commentatore tv, in cui si parlava di un "ragazzo nero".

Aogo ha reso pubblico il messaggio e non sono bastate le scuse di Lehmann, ex portiere di Borussia Dortmund, Arsenal e Stoccarda, per evitare il licenziamento. "Mi sono già scusato con Dennis. Non era mia intenzione essere irrispettoso. Il senso del mio messaggio era riferito al fatto che è esperto ed è un bravo commentatore di CALCIO. Ad ogni modo mi assumo in modo completo le mie responsabilità perché quel messaggio è uscito dal mio telefono", le scuse di Lehmann.