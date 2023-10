Lukaku, 30mila fischietti e sconfitta: scommesse, Inter-Roma? Decide Lautaro

Lukaku si prepara ai 30mila fischietti contro di lui durante Inter-Roma

Inter-Roma segna il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku da avversario dei nerazzurri dopo il sorprendente addio in estate (Marotta aveva praticamente trovato l'accordo col Chelsea per riportarlo definitivamente a Milano) con la contestazione annunciata da settimane che gli riserverà la Curva nerazzurra: 30mila fischietti - che verranno consegnati ai tifosi da utilizzare per fischiare Big Rom a ogni suo tocco di palla.

Sul clima che attende l'attaccante giallorosso al Meazza ha parlato nei giorni scorsi Josè Mourinho (leggi qui l'affondo dello Special One)

Scommesse, Inter-Roma? Lukaku e Mourinho ko. Le quote

Romelu Lukaku torna a S.Siro domenica, e il pubblico di fede interista, dopo la vittoria sul Salisburgo, è pronto ad accogliere il tanto contestato ex attaccante e la Roma, in un clima che si preannuncia a dir poco infuocato. Non sarà facile, però, vincere e consolidare il primato in classifica: la squadra di Mourinho sembra aver trovato continuità, grazie a cinque vittorie di fila tra campionato e coppa, con un solo gol subito. Gli analisti di 888sport e Newgioco vedono comunque i neroazzurri nettamente favoriti a 1,60 e 1,63, mentre il successo ospite oscilla tra 5,40 e 5,50; il pareggio, che non si verifica a San Siro dalla stagione 2019/20, paga 4 volte la posta.

Scommesse, Inter-Roma: gol di Lautaro Martinez o di Lukaku? Le quote

Lo scorso anno i giallorossi riuscirono nel colpaccio, vincendo 1-2 in rimonta con Dybala e Smalling: lo stesso risultato esatto per la gara di domenica è proposto a 19; l'1-0 per l'Inter, invece, è offerto a 6,60, quota che sale a 7,20 per il 2-0 e a 8,80 per il 2-1. Per quanto riguarda i marcatori, parte avanti Lautaro Martinez, offerto a 2,01 e seguito dal compagno di reparto Marcus Thuram a 2,80, mentre il gol dell'ex di Henrikh Mkhitaryan vale 3,90. Mourinho, che siederà in tribuna per squalifica, si affida ai suoi due uomini più in forma: Romelu Lukaku, a segno ogni 97' minuti in questa stagione, è il favorito a 3,95, mentre il gol di Stephan El Shaarawy è fissato a 5,80.

Scommesse, Napoli-Milan? I bookmaker mettono in quota la sconfitta rossonera

La decima giornata di Serie A vedrà in scena, domenica sera, il big match tra Napoli e Milan. Una sfida di altissimo livello tra due squadre che, però, devono anche affrontare qualche grattacapo. Gli uomini di Rudi Garcia fin qui non hanno impressionato, ma cercano continuità dopo le vittorie contro Verona e Union Berlino: al “Maradona”, secondo i betting analyst è proprio l’«1» ad apparire favorito, a 2,20 su Planetwin365 e William Hill. Una quota che rispecchia anche la statistica degli ultimi incontri tra le due formazioni: negli ultimi sei incroci in campionato, infatti, ha sempre vinto la squadra in trasferta, e, in generale, il successo casalingo manca da Napoli-Milan dell’agosto 2018.

In più, i rossoneri di Stefano Pioli sono alla ricerca della scossa, dopo aver perso la testa della classifica per lo 0-1 di San Siro contro la Juventus, e dopo il 3-0 incassato a Parigi in Champions: il segno «2», per la sfida ai partenopei, si attesta tra 3,30 e 3,40. Tra le altre giocate, grande equilibrio tra Under e Over, con il primo leggermente in vantaggio, a 1,82 contro 1,88. Il Goal, a 1,67, appare invece decisamente più probabile del No Goal, proposto a 2,08. Ecco quindi che l’1-1 comanda il mercato dei risultati esatti, a quota 6, seguito dall’1-0, a 7,50, e dal 2-1, a 9. L’1-2, invece, si attesta a quota 11, subito dietro allo 0-1, proposto a 10 volte la posta.