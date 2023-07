Lukaku (schiaffo all'Inter) e Kessie: Giuntoli prepara una Juventus scudetto

Juventus-Lukaku e Inter in fuorigioco? Calciomercato bomba

Il silenzio di Romelu Lukaku spaventa e irrita l'Inter. Mentre la Juventus sogna lo schiaffo in un derby d'Italia di calciomercato che si apre in maniera clamorosa e inaspettata. Mentre i nerazzurri avevano trovato l’accordo con il Chelsea per avere Big Rom a 35 milioni di euro più 5 di bonus, l'attaccante belga e il suo agente non hanno più dato risposte.

Lukaku alla Juventus con 11 milioni di ingaggio? Inter beffata? Nodo Vlahovic

E secondo Tuttosport, "dopo i primi tentativi finiti a vuoto, dopo aver pensato che non ci fosse campo o il telefono fosse finito in “silenzioso”, tra Beppe Marotta e i dirigenti nerazzurri è cominciato a crescere un dubbio, condiviso con i colleghi del Chelsea. Ovvero che Lukaku avesse sull’altro piatto della bilancia un accordo con un altro club - scrive TS -. E il timore ha iniziato a virare su qualcosa di più profondo quando è emerso che in effetti un contatto tra la Juventus e il club londinese c’è stato e l’offerta sarebbe sostanzialmente analoga". Per l'attaccante belga sarebbero pronti 11 milioni a stagione grazie al decreto crescita che sarebbero lo stesso esborso in corso per Vlahovic, la cui cessione è fondamentale per tentare l'affondo sull'ex United.

Vlahovic-Lukaku, scambio Juventus-Chelsea? Bomba di mercato dall'Inghilterra

Secondo il Daily Mail, il Chelsea sarebbe sempre interessato al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic (su cui c'è anche il Psg ma il club francese deve prima sciogliere il nodo Mbappè e comunque non molla la pista Levandowski). Arrivato a Torino a gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più 10 di bonus, in un anno e mezzo ha segnato 23 gol e sei assist in 63 presenze complessive: per la Juventus di Allegri non è incedibile e l'interesse del Chelsea potrebbe portare alla svolta sul fronte Lukaku (da trovare però le giuste valutazioni dei due giocatori nell'ambito di un'operazione tra Londra e Torino che coinvolga Big Rom e Vlahovic)

Juventus, Kessie (o Samardzic), il colpo di mercato a centrocampo

Sergej Milinkovic-Savic andato in Arabia Saudita ha cambiato i piani di mercato della Juventus a centrocampo. Il club bianconero sta monitorando il talentuosissimo 21enne Lazar Samardzic dell'Udinese (ma sul goiello tedesco naturalizzato serbo ci sono anche Milan, Inter, Napoli e Lazio). Però prende quota un'ipotesi clamorosa: Frank Kessie in bianconero. L'ex rossonero alla Juve? "I contatti con il suo entourage e il Barcellona sono ripresi, una richiesta di informazioni è stata effettuata pur sapendo che dalle parti della Continassa rimane la volontà di lavorarci solo a fronte di un prestito, magari con diritto di riscatto, a cifre ritenute sostenibili anche in virtù di un ingaggio a parametro zero come quello consumatosi appena un'estate fa. Dal canto suo il giocatore aprirebbe al ritorno in Italia - scrive calciomercato.com - E il Barcellona, soprattutto, apre a una sua cessione per almeno (almeno) 25 milioni, cessione anzi è necessaria per sbloccare un mercato sempre complicato per i noti problemi di registrazione liste con la Liga. I blaugrana non escludono un prestito, ma a fronte di un obbligo di riscatto garantito o quasi, con ingaggio (pesante e privo dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita) interamente pagato dalla Juve. Riflessioni in atto dunque. Ma l'ipotesi Kessié torna d'attualità".

Bonucci e l'addio alla Juventus (Lazio?). Le piste di mercato

Alla porta di Leonardo Bonucci - in uscita dalla Juventus - si è fatto vivo il Fenerbahce ma i turchi non scaldano il cuore del difensore bianconero che invece vedrebbe di buon occhio la possibilità di giocare in Champions League con la maglia della Lazio di Maurizio Sarri. Il club di Lotito può essere una pista, anche se in questo momento ha altre priorità di mercato in altri reparti. Sullo sfondo la Sampdoria, ma i blucerchiati giocando in serie B sono meno attrattivi al momento agli occhi di Leo, che fra un anno sogna di essere ancora il faro dell'Italia di Mancini pronta a difendere il titolo di campione d'Europa conquistato a Wembley nel 2021 (perpaltro con gol pesantissimo di Bonucci nella finale contro l'Inghilterra). Tra gli altri giocatori fuori dal progetto Juve: Zakaria-West Ham resta una trattativa possibile (a 18 milioni di euro), mentre prende corpo l'ipotesi Arthur-Fiorentina (Vincenzo Italiano ha dato l'ok). E ancora: secondo la Gazzetta dello Sport, a parte Danilo e Gatti tutti i centrali sono cedibili. Se Alex Sandro e Rugani sono cedibili (in caso di addio del terzino piace Carlos Augusto del Monza su cui c'è anche l'Inter), per un'offerta irrinunciabile (50-60 milioni) potrebbe salutare anche il difensore brasiliano Bremer arrivato un anno fa dal Torino.