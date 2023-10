Madelene Wright, la calciatrice inglese si mette a nudo su OnlyFans

Madelene Wright, gol d'autore dal calcio a Onlyfans

Madelene Wright si divide tra gol spettacolari e una vita da star social. Da Instagram (oltre 325mila followers) a Onlyfans, la 25enne calciatrice inglese regala emozioni ai suoi followers. Nel 2020 il Charlton la mandò via dopo una serie di video che lei condivise su Snapchat prima nel corso di una festa e poi nella sua Range Rover a bere champagne.

Da lì Madelene Wright si è costruita la nuova vita e con OlyFans sono arrivati guadagni che calciando un pallone non poteva probabilmente neanche sognarsi. “Quelle che è successo mi ha aperto molte porte in altri settori”, ha raccontato a The Sun.

“Era quasi come se una carriera fosse finita, mentre un’altra stava appena iniziando”, le parole di Madelene Wright. Ma il calcio resta la sua grande passione. Nelle scorse settimane è tornata a giocare (con la maglia del Leyton Orient Women) segnando tra l'altro anche un gol spettacolare in FA Cup (la Coppa d'Inghilterra) contro il Cheshunt: dribbling dalla mattonella sinistra del campo, quindi si è accentrata e ha chiuso la sua azione con tiro a giro da fuori area che ha scavalcato l'incolpevole portiere avversario. "Happy to be back" ("Felice di essere tornata"), il suo commento social con tanto di cuore a corredo del video con la rete segnata.