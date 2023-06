Manchester City-Inter 1-0 gol di Haaland. Champions League in quota Guardiola!

Manchester City-Inter, per i bookmakers finale di Champions nel segno di Haaland

La finale di Champions League tra Inter e Manchester City? Per i boomakers non c'è speranza: sarà vinta dalla squadra di Pep Guardiola. Il successo della squadra campione d'Inghilterra e vincitrice della FA (sarebbe Triplete nel caso arrivasse anche la Coppa dalle Grandi Orecchie) viene infatti quotato tra 1,40 e 1,50 dai vari broker (Snai, Sisal, Betfair, Bet365 per fare qualche nome): Tradotto: se punti un euro vinci 40-50 centesimi. L'Inter che mette ko Haaland e compagni? Le quote si impennano: Per Snai siamo a 6,50 contro 1 (dunque metti un euro e ne vinci 6,5), Betfair sale addirittura a 7, mentre mostra un filo di ottimismo in più Sisal che dà Lautaro e compagni a 6. Le quote del pareggio (che porterebbe le squadre ai supplementari ed eventualmente alla lotteria dei rigori)? Siamo sul 4,75.

La Snai poi vede l'1-0 come risultato più probabile per la finale Manchester City-Inter (a 7,25), seguito dal 2-0 (7,50), dal 2-1 (8,50) e dal 3-0 o 3-1 (12 volte la giocata iniziale).

Manchester City-Inter supplementari e rigori

Le quote per la vittoria dell’Inter schizzano ancora più in alto nel tabellone sulle modalità della vittoria: il successo ai supplementari paga 18 volte la posta, quello ai rigori 15. Il City campione d’Europa nei 120 minuti vale invece 8,25, ai rigori 12. Nel testa a testa su chi alzerà il trofeo, infine, la squadra di Guardiola crolla a 1,25, con Inzaghi a 4,00. Difficile, ma non impossibile.

Manchester City-Inter gol: chi segna? Haaland

C’è tanto Manchester City in cima alla lavagna dei possibili marcatori della finale: domina, e non potrebbe essere il contrario, Erling Haaland, con un gol del norvegese a 1,70. Dietro il gigante capocannoniere della Champions ci sono Alvarez e Mahrez (3,25), Foden (3,75) e De Bruyne (a 4).

Manchester City-Inter 0-1 gol di Lautaro Martinez? Le quote di una Champions League nerazzurra

Lasciate ogni speranza voi che entrate con... la maglia dell'Inter di fronte al colosso Manchester City? Non è detto.

La migliore quota di un punteggio finale pro-nerazurri? E' lo 0-1 che con un euro ne porterebbe 18, poi l'1-2 (a 22 contro 1). Già una vittoria per 2-0 di Lautaro e comagni vale 45 contro 1.

E per chi sogna magari un 1-0 per l'Inter è Lautaro Martinez l'uomo del destino. La Snai infatti pronostica la rete sblocca finale di Champions League del Toro a 4.

Insomma, le quote dei bookmakers danno la prima Champions della storia nella bacheca del Manchester City (la terza da allenatore per Guardiola) e l'Inter mestamente sconfitta. Però chissà, a volte i broker sbagliano...