Manchester City, via al ricorso al Tas contro l’esclusione dalle Coppe europee

Il Manchester City inizia lunedì il suo ricorso al Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas) di Losanna, contro l’esclusione di due anni dalle Coppe europee e una multa di 30 milioni di euro, a seguito di violazioni delle norme del Fair Play Finanziario. Una penalità arrivata dopo le parole del Der Spiegel, che aveva pubblicato i documenti di Football Leaks tra cui rientravano alcune mail che evidenziavano presunte violazioni del FPF da parte dei Citizens. Si trattava in particolare di ricavi da sponsorizzazioni gonfiati e di violazioni nelle informazioni sul pareggio di bilancio tra il 2012 e il 2016.

La risposta entro luglio

Il CEO del Manchester City, Ferran Soriano, che dopo la prima sentenza aveva detto che "questa vicenda sembra avere basi politiche", ha dichiarato al Telegraph che il club è in possesso di "prove inconfutabili" da far valere in sede di appello. Le udienze dovrebbero durare tre giorni, con i legali della società collegati in videoconferenza e non presenti a Losanna. La senzenza dovrebbe arrivare il prossimo mese, il che tutto ciò potrebbe provocare enormi problemi al club campione della scorsa Premier League, a partire dal mercato. Chi rimarrà sicuramente è Pep Guardiola. Se la risposta del Tas sarà negativa, il club si rivolgerà alla Corte federale svizzera.