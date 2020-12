Maradona: magistratura sequestra la chat Whatsapp figli-medici

Maradona: magistratura sequestra chat Whatsapp figli-medici

La magistratura argentina che indaga sulla morte di Diego Maradona ha messo sotto sequestro i dialoghi su una chat di Whatsapp di cui facevano parte le figlie di Maradona Dalma e Giannina, il figlio italiano Diego Junior e due degli specialisti che seguivano l'ex fuoriclasse, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. Le indagini vengono condotto dagli inquirenti per capire se l'ex fuoriclasse sia stato assistito in maniera adeguata dopo l'operazione per ematoma subdurale.

Maradona, dalla Spagna: guerra per 75 milioni di dollari di eredità: 5 gfigli ricosciuti e altri 6 avrebbero chiesto il riconoscimento

A quanto ammonta e come verrà divisa l'eredità di Diego Armando Maradona? Il quotidiano spagnolo Marca cita un giornalista argentino molto vicino al 'Diez' e riporta che al momento l'eredità dovrebbe aggirarsi intorno al 75 milioni di euro fra case sparse in tutto il Mondo, sponsorizzazioni, investimenti in Venezuela e in Italia. A cui bisogna aggiungere dei beni lasciati a Dubai (case e auto di lusso) e in Bielorussia (un anello prezioso e si parla anche di un carrarmato). Maradona ha cinque figli riconosciuti: Dalma e Gianinna (avuti da Claudia Villafane, la sua unica ex moglie legale); Jana (avuta da Valeria Sabalain); Diego Junior (il figlio di Cristina Sinagra riconosciuto nel 2007); e Diego Fernando, figlio di Verónica Ojeda. Ma ci sarebbero almeno sei figli di Maradona che chiedono il riconoscimento: uno a La Plata, Santiago Lara; un altro a Buenos Aires; e almeno quattro a Cuba.

Maradona: stampa argentina, perquisito studio sua psichiatra

Funzionari giudiziari della Procura Generale di San Isidro e investigatori della polizia di Buenos Aires hanno perquisito l'ambulatorio della psichiatra Agustina Cosachov, il medico responsabile insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque dell'assistenza sanitaria di Diego Armando Maradona. Come riporta il quotidiano argentino 'la Nacion' citando fondi giudiziarie, nell'ambito delle indagini sulla morte del campione gli inquirenti che indagano per omicidio colposo vogliono acquisire la documentazione relativa ai farmaci prescritti. "Proteggere le prove e sequestrare la documentazione, si e' deciso di perquisire gli uffici dello psichiatra", hanno spiegato le fonti

Maradona: maglia '86 come reliquia, Hodge "non la vendo"

La maglia che Maradona indosso' durante la 'partita del secolo' tra Argentina e Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico non e' in vendita. "E' nelle mie mani da 34 anni e ha un grande valore sentimentale". A dirlo alla Bbc e' Steve Hodge, centrocampista inglese che scambio' la sua maglia con quella di Diego alla fine della famosa partita all'Azteca Stadium di Citta' del Messico. Hodge ha anche rivelato quanto siano stati difficili gli ultimi giorni dopo la morte della leggenda albiceleste con richieste continue e molti articoli sul web che ipotizzavano cifre astronomiche per la vendita di quella che, oggi, e' diventata una vera reliquia. "Le persone hanno bussato alla mia porta ininterrottamente e il mio telefono non ha mai smesso di squillare con radio e televisioni, da tutto il mondo, a chiedere dall'altra parte. Non e' stato bello. Ho letto sul web che sto vendendo la maglia per arricchirmi. Lo trovo irrispettoso e totalmente sbagliato. La maglia non e' in vendita". Hodge e' stato una colonna del Nottingham Forest e della nazionale inglese, ma ha vestito anche le maglie di Aston Villa, Tottenham e Leeds United. Ora lavora come opinionista e commentatore alla BBC Radio Nottingham. Ma e' stato anche l'autore del retropassaggio verso il portiere, Peter Shilton, che ha generato la famosa 'mano de dios', il famoso gol segnato da Maradona con la mano che ha sbloccato la partita. "Ho colpito la palla perfettamente e mi sono voltato verso Peter pensando che potesse uscire per prendere la palla, ma Maradona e' apparso dal nulla", ha ricordato. "Un attaccante normalmente rallenta davanti all'uscita di un portiere piu' alto e grosso riflettendo che potrebbe farsi male, ma Maradona no, era coraggioso come un leone". La maglia vestita dal 'Pibe de oro' in quella partita, pur di proprieta' di Hodge, e' oggi esposta al National Football Museum di Manchester, un modo per tutti i suoi fan di poterla vedere e renderle omaggio. Ma di vendita, almeno per ora, non se ne parla.