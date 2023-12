Marc Marquez e Gemma Pinto, vacanze calienti a Bali (aspettando la Ducati)

Marc Marquez vacanze d'amore a Bali con la fidanzata Gemma Pinto, aspettando la Ducati e la MotoGp

Marc Marquez si ricarica in vista della prossima stagione di MotoGp. Il fuoriclasse spagnolo (8 titoli mondiali vinti di cui 6 nella classe regina del Motomondiale) è alla vigilia di una stagione di svolta della sua carriera: a novembre ha salutato la Honda Hrc e il prossimo marzo salirà su una Ducati privata del team Gresini (dove dividerà il box con il fratello Alex Marquez).

L'obiettivo del fenomeno di Cervera è tornare a competere per la vittoria e la sfida ai vari Pecco Bagnaia, Jorge Martin (lo spagnolo nei giorni scorsi è finito al centro delle polemiche per una frase: "Chi arriva ultimo è...."), Marco Bezzecchi e via dicendo è già lanciata.

D'altra parte già nelle prove di Valencia a 48 ore dalla finale del Mondiale 2023, Marquez ha stupito tutti per la confidenza mostrata con la nuova moto. Tempi pazzeschi sin dall'inizio e la sensazione di un Marc molto determinato in vista della prossima stagione. "Ero curioso di vedere i suoi dati: come fa la curva 8 lui, non la fa nessuno di noi piloti Ducati, lì è già il più veloce di tutti. Sembra che non freni ed è incredibile come rialza velocemente la moto. Sarà una spina nel fianco", ha esclamato il pilota della Ducati, Enea Bastianini.

Intanto Marquez si è concesso un po' di vacanze con la fidanzata Gemma Pinto: un po' di relax per la coppia in una Bali caliente ed estiva, tra paesaggi da sogno, tuffi in un mare da favola, escursioni nelle foreste e selfie romantici...