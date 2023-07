Maria Arreghini, nuova Diletta Leotta? "E' la giornalista più sexy al mondo"

Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta "giornalista più sexy al mondo"?

Maria Arreghini? In Italia molti la considerano la nuova Diletta Leotta. Mentre la sua popolarità sta crescendo in tutto il mondo. In principio fu The Sun che qualche settimana fa le dedicò un articolo definendola "bomba sexy". Sempre il tabloid inglese l'ha ribattezzata "Mama Maria". Ma la fama della conduttrice tv ha varcato l'oceano con il Toronto Sun si chiede se sia la giornalista sportiva più sexy al mondo. "I suoi preferiti nel mondo dello sport includono l'italiano dei pesi massimi leggeri Daniele Scardina e la stella del calcio Adel Taarabt, ex Tottenham", si legge sul giornale canadese.

Sarà lei la first lady del calcio e dello sport nazionale nei prossimi anni? E' pronta per insidiare il 'regno' di sua Maestà Diletta Leotta?

Chi è Maria Arreghini, la nuova Diletta Leotta che sognare i tifosi italiani

Maria Arreghini è alta 173 centimetri è originaria della provincia di Lecco. Ha frequentato il Liceo Scientifico di Oggiono passando poi a Roma per studiare all'Università Sapienza. Nel 2017 è stata incoronata Miss San Colombano. La nuova Diletta Leotta è protagonista su Sportitalia (ha un programma sui Rally). Nel corso dei Mondiali di calcio Qatar 2022 sul canale Twitch il Pengwin la 25enne giornalista sportiva ha condotto Kickoff Speciale Mondiali. Sui social è ormai popolare sua rubrica “Mary’s Place” in cui intervista atleti e personaggi del mondo dello sport. E sui social cresce giorno dopo giorno: quota 600mila followers è vicina su Instagram.

