Marialuisa Jacobelli sexy magliettina e ombelico scoperto: Milan-Psg con "gol alla Giroud"

Marialuisa Jacobelli, The Sun: "Sosia di Kim Kardashian" (Instagram marialuisajacobelli_)

Marialuisa Jacobelli, "Kim Kardashian d'Italia" dal Napoli a Milan-Psg in Champions League

Torna la Champions League e con essa anche Marialuisa Jacobelli a bordo campo.

Un paio di settimane fa aveva incantato tutti nel collegamenti per Union Berlino-Napoli, tanto da far esclamare al Sun: "L'affascinante presentatrice di calcio e sosia di Kim Kardashian stupisce con un outfit audace per lo scontro di Champions League".

La partita? Il gran gol sull'asse Kvaratskhelia-Raspadori che ha permesso alla squadra di Rudy Garcia di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale? Per il tabloid inglese "i tifosi, però, erano più interessati a Marialuisa".

Marialuisa Jacobelli, magliettina e ombelico scoperto per Milan-Psg: "Gol alla Giroud"

Ma questo è il passato. A questo giro Marialuisa Jacobelli è andata in gol col Milan di Leao-Giroud. Se i rossoneri sono stati capaci di piegare la resistenza dell'ex Donnarumma e del fenomeno mondiale Kylian Mbappè, la giornalista di Mediaset la sua rete l'ha fatta a bordo campo.

In questi giorni a Milano si repira un clima autunnale: sole o non sole, le temperature sono scese. Marialuisa Jacobelli però è più forte del freddo serale calato sullo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

Eccola dunque postare una foto con magliettina fucsia corta sotto il giubbotto e l'ombelico scoperto.





Piovono, immancabili, i like (decine di migliaia in poche ore) dei fans. La sintesi del social pensiero su Marialuisa Jacobelli? "Mamma sei così favolosa wow".

