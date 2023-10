Marialuisa Jacobelli mozzafiato in Champions. Sun: "Nuova Kardashian". Le foto

Marialuisa Jacobelli "sosia di Kim Kardashian" per The Sun

Marialuisa JacobellI? "L'affascinante presentatrice di calcio e sosia di Kim Kardashian stupisce con un outfit audace per lo scontro di Champions League". Firmato The Sun. Il celebre tabloid inglese parlando della giornalista sportiva (figlia del grande Javier, direttore storico tra gli altri di Tuttosport e del Corriere dello Sport), inviata per Mediaset a seguire la vittoria del Napoli in Champions League sul campo dell'Union Berlino con gol di Jack Raspadori.

"I tifosi, però, erano più interessati a Marialuisa", sottolinea The Sun. Che apprezza il suo look: "La presentatrice ha indossato un piumino argentato insieme ad un top corto e pantaloni di pelle".

Marialuisa Jacobelli, gol in Champions con il suo look mozzafiato per Union Berlino-Napoli

Marialuisa Jacobelli a Berlino per il match di Champions tra Union Berlino e Napoli

(Instagram marialuisajacobelli)



Marialuisa Jacobelli e la somiglianza con Kim Kardashian

E riporta alcuni commenti d'amore scritta dai fans della Jacobelli sotto al post Instagram dove ha pubblicato alcune foto della sua serata da inviata: "Bellissima" con due cuori ad accompagnare il pensiero". "Sei infinitamente bella, meravigliosa Marialuisa" o ancora "Quanto è bello questo scatto". E un "sempre bella qualunque cosa tu faccia". Sulla somiglianza con Kim Kardashian, The Sun osserva: "I paragoni con la star dei reality derivano dai capelli e dalle caratteristiche del viso simili".

Kim Kardashian (Instagram kimkardashian)



Poi racconta la vita 'social' di Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, presentatrice, ma anche influencer da 3,5 milioni di follower: "Quando non pubblica contenuti delle partite, condivide frammenti della sua vita. La si vede spesso rilassarsi su una spiaggia. Recentemente ha viaggiato a Monaco, Roma e Milano", scrive il tabloid inglese.

The Sun ricorda: "La 31enne ha avuto anche la fortuna di ricevere in regalo una maglia dalla stella dell'Inter Benjamin Pavard dopo la vittoria sul Benfica all'inizio di ottobre".