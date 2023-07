Martina Colombari costume total black e.. che scollatura, lady Costacurta wow!

Martina Colombari costume nero con ampia scolaltura: lady Costacurta fa gol!

Martina Colombari inaugura l'estate con un costume intero nero di grande classe. La showgirl è un modello di raffinatezza da sempre e il total black - con ampia scollatura rotonda e bretelline sottilissime - che mostra in una delle sue ultime foto social in cui appare a bordo piscina è da diva (guarda la foto in gallery). "L'acqua è la forza che ti tempra, nell'acqua ti ritrovi e ti rinnovi", scrive a corredo del post la moglie di Billy Costacurta, leggenda del Milan di Silvio Berlusconi e oggi apprezzatissimo opioninista calcistico su Sky.

Per Martina Colombari si chiude una prima parte di 2023 che l'ha vista protagonista in tv nell'adventure game Pechino Express: insieme ad Achille Costacurta, ha composto la coppia 'Mamma Figlio' che si è ben comportata nel corso del programma trasmesso su Sky poi vinto dagli Italo Americani Joe Bastianic-Andrea Belfiore davanti a Novelli Sposi Federica Pellegrini- Matteo Giunta.

A proposito della Divina e del marito, spettacolari le loro foto dei giorni scorsi in cui la coppia appare in versione "Figli dei Fiori" a una festa di compleanno: l'ex nuotatrice con vestitino corto molto sensuale mentre Matteo in versione total-white... santone! Ecco qui gli scatti imperdibili di Federica Pellegrini e Matteo Giunta...

Sport e gossip, leggi anche

