Mazzarri-De Laurentis, incontro e colpo di scena a Napoli

De Laurentiis vede Mazzarri, ora è in pole position per Napoli

Svolta a sorpresa nel casting per la panchina del Napoli: questa mattina a Roma il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato Walter Mazzarri, all'indomani del colloquio con Igor Tudor che sembrava ormai in pole per la successione a Rudi Garcia.

Ora invece il tecnico livornese sarebbe vicinissimo all'incarico, anche perché da quanto è trapelato accetterebbe sette mesi di contratto senza clausole, a differenza dell'allenatore croato che insisteva per il prolungamento automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Per Mazzarri sarebbe un ritorno perché aveva già guidato gli azzurri dal 2009 al 2013. Farebbe il traghettatore fino al termine della stagione quando a Napoli è possibile che arrivi Francesco Farioli, l'ex secondo di De Zerbi al Sassuolo che ora allena il Nizza.