Melissa Satta e Matteo Berrettini si sposano? La 'soffiata' sul matrimonio

Malissa Satta e Matteo Berrettini, matrimonio in vista? Gossip

Aria di nozze tra Melissa Satta e Matteo Berrettini? La storia tra i due va a gonfie vele, anche se non c'è nessuna conferma da parte della showgirl o del tennista italiano reduce da un bel torneo di Wimbledon (ottavi di finale strappando un set a Carlos Alcaraz che poi ha vinto il torneo in finale su Novak Djokovic e ottimi segnali di crescita nella condizione fisica dopo gli infortuni). Però, secondo Di Più, la proposta di matrimonio potrebbe essere nell'aria.

Alcuni amici della coppia, consultati dal settimanale hanno aperto all'ipotesi: "Qui da noi si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vedere Matteo e Melissa all'altare".

Melissa Satta e Matteo Berrettini con Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, vacanze in Costa Smeralda

In questi giorni Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno concedendo un po' di riposo in Sardegna e con loro ci sono anche Elisabetta Canalis con il fuoriclasse della kickboxing Georgian Cimpeanu: le due ex veline sono in vacanza nella loro amata Costa Smeralda con i figli Skyler Eva e Maddox e sullo yacht degli amici Renzo Rosso e Arianna Alessi si divertono tra tuffi e balli di coppia. "Elisabetta e Melissa insieme sono un sogno", ha commentato un fan. La "vera bellezza italiana", hanno scritto altri follower.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, com'è nata la loro storia d'amore

"A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci - ha raccontato recentemente Melissa Satta in un'intervista Vanity Fair sul suo primo incontro con Matteo Berrettini - Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo. Mille chat su WhatsApp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città. Romantico? Sì, e mi piace moltissimo. Non solo quando mi regala le rose, ma anche quando mi fa il caffè al mattino".