Melissa Satta sexy da morire: magliettina corta, ombelico scoperto.. Che gol! Le foto

Uno degli appuntamenti cult per molti tifosi è certamente Goal Deejay su Sky Sport: ogni venerdì l'hit parade delle reti più spettacolari d'Europa mixata alle canzoni di successo. Uno spettacolo. Anche perchè a presentarlo c'è Melissa Satta. La conduttrice e showigirl il cuore cuore batte per i colori rossoneri (super tifosa del Milan, aveva anche fatto un fioretto in caso di vittoria della Champions che.. l'Inter ha cancellato sul campo) ipnotizza i telespettatori ogni settimana con la sua bellezza, sex appeal e un outift diverso di puntata in puntata (guarda la gallery).

Questa settimana la fidanzata di Matteo Berrettini è 'scesa in campo' con magliettina nera corta che lascia scoperto l'ombelico e le spalle (dove si vedono i suoi tatuaggi): Melissa Satta riesce a essere sensualissima ed elegante al tempo stesso. "La dolcezza del tuo viso e la raffinatezza"... "Stupenda, look fantastico"... le scrivono i fans tra emoticon di cuori e like a pioggia sul post social.

