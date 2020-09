Messi replica alla Liga: "La clausola di 700 milioni non vale"

Leo Messi non svela ancora se restera' o meno al Barcellona ma intanto tiene il punto nel braccio di ferro legale con il club sulla validita' della clausola da 700 milioni che dovrebbe versare in caso di addio anticipato.

In una lettera alla Liga spagnola in risposta alla nota con cui il 30 agosto aveva avallato la validita' della clausola, il padre dell'attaccante argentino, Jorge Messi, ha affermato che, avendo chiesto la risoluzione del contratto tramite il burofax del 25 agosto scorso, la clausola rescissoria non e' piu' in vigore. Jorse Messi parla di "errore evidente" della Liga perche' nel contratto di precisa che la clausola rescissoria "non si applichera' quando la risoluzione del contratto per decisione unilaterale del giocatore avra' effetto alla fine della stagione sportiva 2019-20". "Fermi restando gli altri diritti del contratto e che si omettono, e' evidente che il risarcimento di 700 milioni di euro, non trova applicazione", ha aggiunto.