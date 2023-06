Michelle Hunziker, ciapet ad alta quota da sballo! Ines Trocchia ciapet gol per l'Inter

Michelle Hunziker, ciappet ad alta quota! Foto divine

Michelle Hunziker è più bella che mai. Passano gli anni e la showgirl svizzera migliora come il buon vino. E gli ultimi scatti hanno mandato in visibilio i suoi fans: di rosso vestita, la conduttrice di Striscia la Notizia e di tanti programmi vincenti negli ascolti tv targati Mediaset, ha posato in montagna circondata dalla neve. Il freddo? Michelle non lo teme. E lancia un contest: "Ho sempre voluto provare l'ebrezza di farmi congelare le ciapet ad alta quota a -6° a adesso vi lancio la sfida! Taggatemi con #costumatainvetta Cretinaggine a parte vi invito a salire sullo Jungfraujoch a 3’454 metri per ammirare uno dei ghiacciai più belli d’Europa"





Ines Trocchia, ciapett da sogno: un gol per la sua Inter contro il Manchester City?

Dall'alta montagna a panorami più estivi. Da Michelle Hunziker a Ines Trocchia. La bellissima modella posa in lingerie in un video mozzafiato. Piovono like, commenti e cuoricini d'amore da parte dei fans. "Che visione meravigliosa", "Fantastica" e via dicendo.

E le sue di ciapet chissà che non siano di buon auspicio per la squadra del cuore di Ines Trocchia. Già perché è partito il countdown verso Inter-Manchester City finale di Champions League e appuntamento con la storia per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi.

Comunque vada per i nerazzurri sarà un successo (dopo un cammino che gli ha visti arrivare a Instabul eliminando il Milan in semifinale e non dimentichiamo una stagione con vittoria in Coppa Italia-Supercoppa italiana) e per i fans nerazzurri di Ines Trocchia già lo è stato vedendola in lingerie....



