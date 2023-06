Milan, l'addio a Maldini e il "Mister moneyball". Theo e Maignan infuriati

Milan, i big su tutte le furie. Conte insidia la panchina di PIoli

Bufera in casa Milan, il quarto posto in campionato e la semifinale di Champions alla proprietà americana RedBird non bastano. Cardinale ha deciso di sollevare dall'incarico Maldini e Massara, considerati i prinmcipali responsabili degli scarsi risultati di questa stagione. Il proprietario del club rossonero ha convocato Maldini all’hotel di Corso Venezia. Il faccia a faccia è durato 35 minuti. La principale ragione del contendere è stato il budget di 50 milioni di euro per il mercato. Che corrisponde alle entrate di chi si qualifica per la Champions League. Massara e il socio avrebbero voluto più soldi. Per competere con le grandi d’Europa. Gli americani hanno fatto notare il flop delle spese dell’ultimo mercato: De Ketelaere e Origi. Ci sono state anche divergenze su Pioli. Che sarebbe sulla graticola anche se il contratto è in scadenza nel 2025. Ma ci sono voci su un interessamento per Antonio Conte.

Per Cardinale ora la priorità è la gestione dei conti. La squadra, appena lo ha saputo, si è infuriata. Leao ha appena firmato il rinnovo del contratto proprio con l’attuale dirigenza e avrebbe potuto fare una scelta diversa. Theo Hernandez potrebbe andarsene. Così come Maignan, arrivato anche lui con il progetto tecnico di Maldini e Massara. All’incontro decisivo Cardinale era accompagnato da Giorgio Furiani, amministratore delegato e già manager di Elliott. A gestire il calciomercato ora potrebbero essere Geoffrey Moncada ed Hendrick Amstadt. La Gazzetta dello Sport scrive che l’addio di Maldini e Massara sarà l’occasione per un cambio di passo da parte di Cardinale. Che ora gestirà più in prima persona gli affari dei rossoneri. Il manager crede al mercato modello "Mister Moneyball". Ovvero quello dei giocatori selezionati in base ai dati.