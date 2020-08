Milan, Arnault avvia una trattativa? Perché sarebbe conveniente per entrambi

Di Lorenzo Pastuglia (@pastu_jami22)

Esiste una trattativa oppure no? Mentre il Milan va in vacanza chiudendo un ottimo finale di stagione culminato con l'ingresso in Europa League, fuori dal campo la stampa nazionale e non insiste ancora sul possibile interessamento di Bernard Arnault per l'acquisto del club rossonero. Il numero 1 del marchio di moda LMVH ha sempre negato l'esistenza di un negoziato, ma c'è chi, come l'autorevole Forbes, dice il contrario e sottolinea come si potrebbe chiudere in tempi piuttosto rapidi e come Arnault avrebbe già scelto il nuovo Cda. Al momento, però, non c'è nulla, tanto che il fondo Elliott ha fatto le sue scelte riconfermando l'attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli, e Paolo Maldini come ds, abbandonando così il piano triennale che portava a Ralf Rangnick. Decisioni che potrebbero così convincere Zlatan Ibrahimovic a rimanere a Milano anche per la stagione che verrà.

Una nuova dimensione nell'abbigliamento sportivo

Dicevamo Arnault-Milan. I benefici per una eventuale chiusura della trattativa potrebbero esserci per entrambi. Dopo Tiffany, Louis Vuitton potrebbe estenedere in maniera ancora più importante il valore del suo brand a livello globale. Il club rossonero farebbe entrare LMVH in una nuova dimensione nel campo anche dell'abbigliamento sportivo: un nuovo mercato a prezzi competitivi abbinati a una qualità superiore. E per il Milan potrebbe essere solo che un bene. Basta citare in breve alcune delle 70 firme d'alta moda delle quali Arnault è proprietario - Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loro Piana e Louis Vuitton - o marche di orologi come Tag Heuer, di gioielli come Tiffany & Co., di vini e liquori come Moët & Chandon, Veuve Clicquot, di editoria come Les Échos e Le Parisien, e di alberghi di lusso. E cosa c'è di meglio per il francese che approdare nella 'città della moda' per eccellenza? Un'occasione d'oro per estendere i propri orizzonti.

Questione stadio

Arnault sarebbe stato tranquillizato anche sulla questione San Siro, con il nuovo stadio che verrà fatto insieme all'Inter al posto della "Scala del Calcio". Questo porterebbe molti introiti nelle casse di entrambi i club di Milano, basti vedere cosa è stata capace di fare la Juve con l'Allianz Stadium finito di costruire e di proprietà dal 2011: nove campionati consecutivi vinti, alcuni dominati senza troppe discussione. E proprio sulla questione conti, EIliott e Gazidis da oltre un anno al lavoro per limitare le perdite del club e renderlo il più possibile appetibile per un nuovo acquirente, dopo la sciagurata parentesi di Yonghong Li insieme alla coppia Marco Fassone-Massimiliano Mirabelli (i famosi 220 milioni spesi nell'estate 2017 che tuttora rappresentano un danno per il club). Intanto il costo dell'operazione Arnault Milan sarebbe vicino al miliardo, non poco, ma diversi sarebbero i benefici che poi tornerebbero indietro al marchio francese. Diversi tifosi rossoneri sognano goà in grande e qualche giornale ha provato a ipotizzare grandi nomi come Pep Guardiola e Kylian Mbappé, ma al momento è solo fantacalcio. In futuro la trattativa potrebbe iniziare, nonostante dall'Inghilterra sia arrivata la notizia di un interesse per il Milan del Fondo Saudita per gli Investimenti Pubblici, lo stesso che ha ritirato l'acquisizione di Newcastle dopo aver offerto 300 milioni di sterline. Bonne chance, Milan!