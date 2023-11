Milan-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, Canale 5 o Prime? Tv-streaming

Milan-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, Canale 5 o Prime Video? Tv e diretta streaming

L'ora della verità per il Milan. A San Siro arriva il Borussia Dortmund e i rossoneri - privi di Rafael Leao - non possono sbagliare: serve una vittoria nella corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Stefano Pioli è terza nel girone con 5 punti in 4 partite, uno meno del Psg (battuto due settimane fa a San Siro con Giroud stile Mark Hateley e Leao che surclassò Mbappè) e due sotto i gialloneri tedeschi (con cui pareggiò 0-0 nella partita d'andata giocata in Germania sprecando alcune occasioni, "Serve più cattiveria" disse Leao dopo il match). Chiude la classifica il Newcastle a quota 4: gli inglesi sono in difficoltà, ma non eliminati, anche per loro sarà decisivo il match di martedì sera (sul campo del Paris Saint Germain). Milan-Borussia Dortmund dove vederla: tv e streaming, guida veloce per seguire i rossoneri nel match di Champions League.

Milan-Borussia Dortmund dove vederla in tv

Milan-Borussia Dortmund in tv sarà trasmesso in chiaro: la sfida di Champions League di martedì 28 novembre 2023 in programma alle 21 andrà infatti in diretta su Canale 5.

Il match tra Milan e Borussia Dortmund Sky andrà in diretta tv pay sempre martedì alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, all’interno di Diretta Gol (canale 251), ma anche in 4K su Sky Sport 4K.

Milan-Borussia Dortmund dove vederla in streaming

La sfida di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund avrà anche la diretta in streaming. Sia su SkyGo e Now, che su Sportmediaset e su Mediaset Infinity.

Milan-Borussia Dortmund probabili formazioni

Rafael Leao sarà il grande assente nel Milan che cerca la vittoria contro il Borussia Dortmund. Stefano Pioli però - dopo lo storico debutto di Francesco Camarda in campionato - recupera Olivier Giroud al centro dell'attacco (il francese è squalificato in campionato, ha saltato la Fiorentina e sarà out anche con il Frosinone) con Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra. Krunic favorito per una maglia da titolare a centrocampo.

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All.: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen. All.: Terzic.