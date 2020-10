Milan, effetto Covid (e non solo) sui conti: rosso record nel 2020, ma...

Milan, effetto Covid (e non solo) sui conti: rosso record nel 2020

Il covid si abbatte anche sul Milan: perdita record nel bilancio al 30 giugno 2020 del club rossonero.

Pesa tantissimo la pandemia ovviamente che ha avuto un impatto devastante sui ricavi da stadio e, in un momento di crisi economica mondiale, su marketing e sponsorizzazione. E poi ovviamente c'è l'assenza della società di via Aldo Rossi dalla Champions League, il vero grande torneo in grado di regalare un certo tipo di entrate. Il rosso del Milan dovrebbe aggirarsi tra i 175 e i 200 milioni di euro (stando a Milano Finanza), ma in casa rossonera sono abbastanza tranquilli vista la forza di Elliott, che ha già dato il suo apporto finanziario per coprire le perdite e per portare avanti il percorso di risanamento dei conti. Da luglio il fondo americano ha immesso nelle casse del club di via Aldo Rossi 140 milioni di euro. Il Milan è una delle società di Serie A più patrimonializzate con un indebitamento finanziario contenuto.

Tornando ai conti, a livello di risultato netto gli ultimi esercizi avevano visto il Milan andare in rosso oltre quota 100 miloni: nel 2017/18 il Diavolo aveva chiuso il bilancio a -126 milioni, nel 2018/19 era poi salito a -146 milioni.

Milan che comunque resta forte di un progetto solido e ben chiaro che va dal campo (obiettivo Champions quest'anno, ma senza ansie se non dovesse essere centrato) a fuori (con i piani per la costruzione del nuovo stadio che proseguono e dovrebbero esserci novità nel breve-medio periodo). Senza dimenticare la gestione di un parco giocatori che ha una rosa con molti elementi giovani in crescita, affiancati da un mix di campioni esperti (Ibra e Kjaer in primis). E sul fronte squadra i prossimi nodi da risolvere saranno legati ai rinnovi di Donnarumma e Calhanouglu, oltre alla ricerca di un difensore nel mercato di gennaio (col tesoretto avanzato nell'ultima sessione) e magari qualche occasione (stile Hauge) che si potrebbe proporre (idea Thauvin, ala destra del Marsiglia in scadenza a giugno).